灣區推家電電氣化補助　舊金山家庭最高可獲1200元

舊金山CleanPowerSF用戶安裝符合規定的熱泵熱水器，最高可獲1200元電費抵免。圖為技工在住宅內安裝熱泵熱水器。（AI生成示意圖）

灣區 居民更換燃氣熱水器，未來可獲得更多補助。灣區多個政府部門與能源機構9日宣布，每年將投入約8500萬元，鼓勵家庭使用電動家電，其中約4100萬元用於推廣熱泵設備。舊金山 CleanPowerSF用戶安裝符合規定的熱泵熱水器，最高可獲1200元電費 抵免。

補助適用於以熱泵熱水器取代燃氣設備的家庭。熱泵不直接燃燒天然氣，而是吸收周圍空氣中的熱能來加熱用水，耗電量通常低於傳統電熱水器。由於沒有燃燒過程，也能減少室內廢氣及火災風險。

除了熱水器，CleanPowerSF也對其他電動家電提供補助。用戶更換電爐，可獲150元電費抵免；安裝電動乾衣機，可獲300元；熱泵熱水器補助最高，達1200元。符合資格的家庭還可能同時申請州府或其他機構的補助，但各項計畫的資格、設備標準及施工日期不同，申請前應先查清楚。

這筆補助推出之際，灣區正逐步收緊燃氣家電的排放規定。灣區空氣品質管理局通過的Rule 9-6，要求新出售和安裝的熱水器達到零氮氧化物排放標準。小型熱水器的第一階段規定已於今年1月生效，住宅燃氣熱水器將逐步退出新設備市場。

對屋主來說，價格仍是換裝的最大障礙。普通燃氣熱水器連同安裝，費用通常約2000元至3000元。熱泵熱水器安裝費可能達6000元至9000元。部分老房子還要升級電箱、增加電路或改建排水系統，實際費用可能更高。

舊金山不少華裔家庭居住在屋齡較高的住宅，華埠、列治文區及日落區也有大量老舊樓宇。這些房屋若改裝電動家電，可能面臨電力容量不足、設備空間有限等問題。租戶則通常不能自行更換熱水器，仍須由房東決定。

舊金山環境局局長陳秉賢（Tyrone Jue）表示，灣區每年投入超過8000萬元，將有助降低家庭電氣化的門檻，同時改善室內環境並減少汙染。補助能否抵銷設備和施工費用，仍要視每棟房屋的情況而定。

CleanPowerSF提醒，部分計畫要求設備在指定日期後安裝，並須提交購買及施工證明。居民最好在簽約施工前確認資格，避免設備裝好後才發現無法申請。