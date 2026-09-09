華埠「警民同樂夜」今登場　花園角施工首次移師黃顯護遊樂場

警民同樂夜提供較輕鬆的交流場合，居民不必等到案件發生，便可了解報案方式及警方服務。（記者李怡╱攝影）

第12屆華埠 「警民同樂夜」（Chinatown Night Out）9日傍晚舉行。由於花園角仍在施工，今年活動首次移師沙加緬度街830號的黃顯護遊樂場，邀請居民與警員、市府部門及社區機構面對面交流。活動免費，向所有民眾開放。

「警民同樂夜」是華埠年度社區活動，目的在拉近警方與居民的距離。現場設有不同政府部門及社區團體攤位，向民眾介紹治安、公共安全與社區服務。家庭可以帶孩子參加，也可直接向警方反映街區問題。

今年更換場地，主要是因花園角正在進行大規模改建。黃顯護遊樂場位於華埠核心地帶，靠近都板街與沙加緬度街，設有籃球場及兒童活動空間。主辦方表示，新場地仍方便華埠居民步行前往。

活動舉行之際，華埠治安仍是商戶與居民關心的問題。零售竊盜、街頭滋擾、入室盜竊，以及長者外出安全，都是社區長期關注的議題。部分不熟悉英文的長者遇到案件後，也可能因語言或程序問題，不知道如何報警及尋求協助。

舊金山警方本周公布，過去六個月共逮捕844名涉嫌零售竊盜者，比前一個六個月增加27%。警方表示，正透過便衣行動、鎖定慣犯及與商家合作，打擊有組織零售犯罪。對華埠小商戶而言，逮捕數字增加是否真正改善街區安全，仍有待觀察。

華埠商家多為小型家庭企業，部分店面空間狹小，人手也有限。遇到偷竊或滋擾時，店員往往要同時考慮自身安全、生意損失及報案所需時間。警民同樂夜提供較輕鬆的交流場合，居民不必等到案件發生，便可了解報案方式及警方服務。

活動也讓不同市府部門走進社區。對英語能力有限的居民而言，能在熟悉的街區取得資訊，比前往市政廳或警察總部更方便。家長也可藉此向孩子介紹公共安全知識，減少對警員的陌生感。

警民同樂夜提供較輕鬆的交流場合，居民不必等到案件發生，便可了解報案方式及警方服務。（記者李怡╱攝影）

警民同樂夜提供較輕鬆的交流場合，居民不必等到案件發生，便可了解報案方式及警方服務。（記者李怡╱攝影）