舊金山恐迎2年內最熱一天 市中心飆破90度

9日周三成為本周最熱的一天，舊金山市中心氣溫升至華氏90度中段，創近兩年最高溫。（記者王子涵╱攝影）

灣區 本周熱浪持續升溫，9日周三成為本周最熱的一天，舊金山 市中心氣溫升至華氏90度中段，創近兩年最高溫；屋崙也將突破90度，聖荷西 甚至可能飆破100度。

舊金山8日已明顯升溫，市內官方測溫站中午錄得82度，比周一同一時間高出7度。通常為舊金山降溫的海風，周三預計要到下午中後段才會出現，甚至可能完全缺席，使市中心更容易突破90度。即使通常較涼爽的大洋灘，氣溫也可能升至80度左右。

灣區其他地區更加炎熱，屋崙預計升至90多度，聖荷西可能突破100度；葡萄酒鄉、三谷地區及半島部分地區，最高溫也可能落在90多度後段至100度出頭。若預報成真，舊金山和屋崙都可能迎來自2024年10月以來最熱的一天。

不過，周三實際最高溫仍存在變數。前颶風Marie帶來的水氣正向北移動，可能增加雲層，壓低部分白天高溫，但同時也可能令夜間熱量較難散去。灣區部分地區夜間最低溫仍可能維持在60多度至70多度。

國家氣象局警告，周三灣區大部分地區面臨較高的高溫相關疾病風險，長者、嬰幼兒及患有基礎疾病者尤其需要注意。這波熱浪預計周四開始緩解，隨著海風回歸，舊金山最高溫將降回70多度。