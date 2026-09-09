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加州熱門度假湖泊清出2400磅垃圾 湖底竟藏2把手槍

記者王子涵╱舊金山即時報導
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清理人員5天內從雙子湖底撈出2433磅垃圾，共計4999件，其中包括31個船錨、...
清理人員5天內從雙子湖底撈出2433磅垃圾，共計4999件，其中包括31個船錨、24個輪胎、1376個鋁罐，甚至還發現兩把老舊手槍。（Clean Up the Lake提供）

舊金山紀事報報導，一支水下清理團隊近日在加州東塞拉（Eastern Sierra）熱門度假地雙子湖（Twin Lakes）的上雙子湖（Upper Twin Lake）展開清理行動，5天內從湖底撈出2433磅垃圾，共計4999件，其中包括31個船錨、24個輪胎、1376個鋁罐，甚至還發現兩把老舊手槍。

上雙子湖位於莫諾縣（Mono County），距離布里奇波特（Bridgeport）西南約20分鐘車程，緊鄰優勝美地國家公園東北邊界。雙子湖周邊群山環繞，是當地熱門高山度假區，遊客經常到此租住小屋、釣鱒魚及進行健行等戶外活動。

今年8月，太浩湖非營利組織「Clean Up the Lake」派出水下垃圾清理團隊，在上雙子湖展開為期屋天的行動。潛水員沿著約4哩長的湖岸線進行18次潛水，最深下潛至約25呎，攜帶網袋下水，以人工方式將沉積在湖底的垃圾逐件撿起。

組織執行主任韋斯特（Colin West）表示，他們此前已調查或清理北加州約20座湖泊，包括太浩湖、Donner Lake、June Lake及Mammoth Lakes等，而上雙子湖的污染程度在這些湖泊中屬於「高於平均水平」。

其中最引人注意的是數量驚人的鋁製飲料罐。潛水員此次共撈出1376個鋁罐，多數為Bud Light、Coors和Busch等啤酒品牌。韋斯特形容，湖底幾乎到處都是啤酒罐。

除了大量啤酒罐之外，潛水員還清理出不少釣魚線、魚鉤及其他釣魚留下的廢棄物，更意外發現兩把.22口徑手槍，其中一把為老式derringer手槍，另一把則是左輪手槍。韋斯特表示，這並非團隊第一次在塞拉山區湖泊中發現武器或其他違禁物品，相關物品都會交給當地執法部門處理。

團隊此次還發現多件體積或重量過大、無法由潛水員直接帶上岸的物品，包括一根長達六呎的金屬管，以及多個被鐵鏈鎖在一起的船錨。

「Clean Up the Lake」表示，這次清理出的垃圾數量和種類，顯示多年來的休閒活動即使在表面看起來乾淨的自然環境中，也可能在水下留下長期痕跡。

團隊之後也前往附近的下雙子湖（Lower Twin Lake）進行試驗性潛水，短時間內便清出約70磅垃圾。韋斯特表示，初步觀察顯示，下雙子湖湖底垃圾的種類與上雙子湖相似。

精華 FAQ

  • 團隊在5天內從上雙子湖湖底撈出2433磅垃圾，合計4999件，範圍從鋁罐、輪胎、船錨到釣魚廢棄物，顯示湖底累積的垃圾量相當驚人。

  • 最引人注目的是2把.22口徑手槍，其中一把是老式derringer，另一把是左輪手槍。團隊表示，這類武器會交由當地執法部門處理。

  • 執行主任韋斯特指出，團隊先前已清理過北加州約20座湖泊，上雙子湖的污染程度在其中屬於高於平均水平，湖底到處可見啤酒罐與釣魚垃圾。

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