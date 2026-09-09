東聖荷西8歲女童死亡 法醫認定「醫療疏忽」屬他殺

聖塔克拉拉縣法醫驗屍官辦公室公布，5月在東聖荷西一處住宅內被發現失去意識的8歲女童奧若拉（Aurora Williams），死因為嚴重氣喘發作導致腦部缺氧，並伴隨「醫療疏忽」。法醫因此將她的死亡方式（manner of death）列為「他殺」（homicide）。

不過，法醫的這項認定並不代表目前已確定由誰對女童死亡負責，也不等同於認定有人蓄意殺害她。

聖塔克拉拉縣法醫米歇尔（Michelle Jorden）醫生表示，奧若拉在5月13日失去意時當天，未獲得必要的醫療照護，因此「醫療疏忽」被認定為造成她死亡的重要因素。由於醫療疏忽屬於死亡的重要情況，法醫辦公室將死亡方式列為他殺。

法醫公布的正式死因為「嚴重氣喘伴急性肺損傷，在人類鼻病毒／腸病毒感染背景下造成缺氧缺血性腦病變」，醫療疏忽則被列為另一項重要情況。

聖荷西警察局表示，已知悉法醫報告，目前調查仍在進行中。警方並未說明法醫的認定是否已促成任何嫌疑人被確認或逮捕，也沒有透露是否已將原本的死亡調查正式轉為他殺案件。

奧若拉於5月13日上午在位於東聖荷西的住家內被發現失去反應。她當時與母親、兄弟姊妹及其他成年人同住，送醫後接受生命維持治療，四天後死亡。

這起案件也讓聖塔克拉拉縣兒童與家庭服務部門（DFCS）再次受到關注。據報導，奧若拉及其他住在該處的兒童過去數年曾多次被通報給兒童福利部門，通報內容包括營養不良及照顧疏忽。

聖塔克拉拉縣議員阿瑞納斯（Sylvia Arenas）表示，這些兒童近年共曾有八次轉介社工的紀錄，但每次調查最後均被認定為沒有足夠證據或結果不明。阿瑞納斯長期批評縣兒童福利機構，認為機構過度重視維持家庭完整，而沒有充分確保兒童安全。

警方先前依公開紀錄要求提供的資料顯示，奧若拉一家居住的住宅過去五年內至少曾接獲六次福利查訪要求。不過，這些紀錄沒有說明當時涉及哪些人員，也未交代每次查訪的最終結果。

熟悉案件的消息人士形容奧若拉居住的房屋環境惡劣，屋內有大量動物尿液及糞便。5月13日緊急報案後兩天，聖荷西警方持搜查令進入住宅調查，當時可看到身穿全身防護裝備的警員從屋內搬出箱子。

其中至少一次警方接報時，有人擔心奧若拉及另一名兒童營養不良，並指兩人的主要營養來源似乎來自學校。不過，消息人士表示，縣兒童與家庭服務部門曾到訪這處住有七名兒童及六名成人的住宅，但當時沒有採取進一步行動。

目前，縣兒童與家庭服務部門並未詳細說明奧若拉及其家人過去與該機構的接觸及監督情況，只表示正在與相關執法部門共同調查這起悲劇。

奧若拉死亡之際，聖塔克拉拉縣兒童福利系統本身也正面臨州政府改革與監督。過去數年，至少6名兒童死亡案件曾引發外界對該機構處理方式的質疑，其中包括2023年因芬太尼過量死亡的三個月大嬰兒卡斯楚（Phoenix Castro），以及今年4月死亡、此前被安置在親戚寄養家庭的兩歲男童華雷斯（Jaxon Juarez）。

縣兒童死亡檢討小組此前指出，2022年發生的其中3起兒童死亡案件均有父母疏忽因素，而且相關兒童此前曾多次被通報給縣兒童福利機構。

目前奧若拉案件仍在調查中，警方尚未公布是否有人因她的死亡被列為犯罪嫌疑人。