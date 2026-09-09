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鬥牛犬街頭猛咬女子10分鐘 眾人圍救仍不鬆口 女子命危 狗當場被射殺

記者王子涵／舊金山即時報導
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涉事鬥牛犬則在現場死亡。帕威爾表示，狗被控制後套上捕犬繩，但期間不斷轉動身體，她...
涉事鬥牛犬則在現場死亡。帕威爾表示，狗被控制後套上捕犬繩，但期間不斷轉動身體，她懷疑這可能與犬隻死亡有關。(取自Citizen APP）

據ABC 7新聞報導，舊金山田德隆區（Tenderloin）8日上午發生嚴重惡犬攻擊事件，一名女子在街頭遭一隻中型鬥牛犬（Pit Bull）攻擊超過10分鐘。多名路人衝上前拳打腳踢，試圖讓惡犬鬆口。女子最終被送醫，傷勢危及生命；涉事犬隻則在現場死亡。

舊金山警方表示，事件約上午9時20分發生。目擊者帕威爾（Ashley Powell）表示，當時鬥牛犬突然從街道另一側衝向一名路過女子，將她撲倒後仍持續攻擊。女子倒地後不斷用雙手抵抗並呼救，附近大樓居民也從窗戶向外大喊求助。

帕威爾表示，攻擊持續約10分鐘，女子在這期間一直與狗搏鬥。多名居民和路人見狀衝上前救人，有人踢狗、有人揮拳擊打，希望迫使犬隻鬆口。但牠也一度轉而攻擊前來救援的民眾，甚至有人被迫跳上停在路旁的汽車躲避。

目擊者稱，女子雙臂大量流血，之後一度躺在街上一動不動。現場居民也四處尋找可以用來阻止犬隻攻擊的物品，試圖協助女子脫困。

舊金山警方其後趕抵現場並控制犬隻。警方發言人魯埃卡（Robert Rueca）表示，附近警員成功將受害者與狗分開，並立即為受到致命傷勢的女子提供救助，隨後將她送往醫院治療。目前女子的最新情況尚未公布。

涉事鬥牛犬則在現場死亡。帕威爾表示，狗被控制後套上捕犬繩，但期間不斷轉動身體，她懷疑這可能與犬隻死亡有關。不過，警方尚未確認犬隻的確切死因。

根據舊金山警方數據，自2018年以來，田德隆區共通報466宗犬隻攻擊事件。ABC7分析發現，過去三年，當地犬隻攻擊案件數量較此前接近增加一倍，情況較舊金山其他社區突出。

當地居民楊格（Anthony Young）表示，問題未必出在犬隻本身，飼主也應負起責任。他認為，如果知道自己的狗具有攻擊性，就應為牠戴上嘴套，尤其飼養鬥牛犬等具有較強攻擊能力的犬隻，更應注意控制。

警方目前仍在尋找涉事犬隻的主人。目擊者表示，此前曾在附近看過這隻狗與一名遊民在一起，但警方尚未公布狗主身分，也未說明是否有人可能因此面臨相關責任。

精華 FAQ

  • 事件發生在舊金山田德隆區，時間約為8日上午9時20分。女子在街頭被一隻中型鬥牛犬突然撲倒並持續攻擊，現場情況十分危急。

  • 多名路人先以拳打腳踢試圖逼狗鬆口，還有人躲上車避開攻擊；警方趕抵後設法將女子與狗分開，並立即對重傷女子進行救助後送醫。

  • 警方仍在尋找涉事犬隻的主人，尚未公布是否有人須負法律責任。當地數據顯示，田德隆區近年犬隻攻擊案件明顯增加，成為社區安全隱憂。

舊金山

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