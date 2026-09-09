BART全系統大延誤 德利市、西屋崙設備故障 乘客困車上30分鐘

灣區捷運（BART）9日上午通勤時段出現全系統重大延誤。(本報檔案照)

灣區捷運（BART）9日上午通勤時段出現全系統重大延誤，德利市及西屋崙車站附近軌道設備發生問題，多個方向列車運行受到影響。有乘客向本報表示，上午搭乘BART期間列車一度停滯，甚至在車上等待逾30分鐘。

BART表示，延誤最初出現在舊金山線，影響東灣、舊金山國際機場、密爾布瑞及德利市等方向。隨後BART通報，德利市及西屋崙站附近軌道設備出現問題，影響進一步擴大至全系統。截至上午，BART尚未說明設備故障的具體原因，也未公布預計何時能恢復正常服務。

受到設備問題影響，綠線目前在南灣Berryessa與東灣MacArthur站之間提供有限度服務，藍線則僅在Dublin/ Pleasanton與舊金山24th Street/ Mission站之間有限度運行。從舊金山方向前往Berryessa的乘客，可搭乘藍線至Bay Fair站轉車；從Berryessa前往舊金山的乘客，則可搭乘綠線或橘線至Bay Fair，再轉乘往德利市方向的藍線列車。