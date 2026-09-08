川普升級郵寄投票限制 加州官員籲選民：選票別再寄了

加州選務官員呼籲：若擔心郵寄出問題，直接投入官方選票箱是更穩妥的選擇。 （記者李怡╱攝影）

距離11月3日中期選舉不到兩個月，川普 政府與加州 圍繞郵寄投票 的法律戰持續升級。據舊金山紀事報報導稱，面對聯邦政府試圖收緊郵寄選票規定，以及美國郵政服務（USPS）可能拒絕處理不符合新標準的選票。加州選務官員開始敦促選民改用投票箱或親自交回選票，避免郵寄過程出現延誤或選票無法計入的風險。

爭議源自川普今年3月簽署的行政命令及郵政服務隨後制定的新規。根據相關規定，各州必須向USPS提供郵寄選票收件人名單，寄出及寄回的選票信封還必須使用特定條碼。若選民不在相關名單中，或信封不符合規定，郵政服務可能拒絕處理。

加州與其他州政府強烈反對。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）8月26日聯同另外23州司法部長及賓州州長提告，認為聯邦政府藉由郵政服務介入各州選舉管理，侵犯州政府憲法權力。

聯邦法官塔瓦尼（Indira Talwani）上周再次下令阻止新規在11月選舉前實施。川普政府隨後向最高法院提出緊急申請，要求立即恢復相關規定。最高法院大法官要求反對一方在本周三前作出回應，因此新規最終能否趕在11月選舉前生效，目前仍未確定。

加州州務卿韋伯（Shirley Weber）表示，法院延長禁制令是加州選民的一次勝利，但強調「這場戰鬥遠未結束」，州府正確保所有合資格選民都能在11月順利投票。

對普通選民而言，最簡單的做法可能就是不要再把選票投入郵筒。加州多地正準備增加官方選票投遞箱，鼓勵選民直接將填妥並簽名的郵寄選票放入投票箱，或交到投票中心及指定地點。這樣既不需要郵資，也能避開郵戳延誤以及聯邦郵寄規則變動帶來的不確定性。

郵寄投票對加州影響尤其大。加州絕大多數選民近年都使用郵寄選票，因此這場聯邦與州政府之間的法律戰，可能直接影響數以百萬計選民。隨著11月3日選舉逼近，加州選務官員目前的訊息相當明確：選民仍可使用郵寄選票，但若擔心郵寄出現問題，直接投入官方選票箱是更穩妥的選擇。