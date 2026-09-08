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舊金山市政廳旁惡犬攻擊　女子重傷命危、犬隻死亡

記者王湘涵╱舊金山即時報導
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舊金山市中心8日上午發生嚴重犬隻攻擊事件，地點位於田德隆區Larkin Stre...
舊金山市中心8日上午發生嚴重犬隻攻擊事件，地點位於田德隆區Larkin Street 500號街區。(Google Maps)

舊金山市中心8日上午發生嚴重犬隻攻擊事件，一名成年女子在市政廳附近遭大型犬攻擊，受到嚴重創傷，送醫時傷勢危及生命。警方趕抵現場後將女子與犬隻分開並控制住狗，不過動物管制人員稍後抵達時，犬隻已經死亡。

事件發生在上午約9時20分，地點位於田德隆區Larkin Street 500號街區、Eddy Street與Turk Street之間，距離舊金山市政廳不遠。舊金山警方接獲犬隻攻擊通報後趕往現場，發現傷者及攻擊人的狗仍在現場。

舊金山消防局表示，傷者為一名成年女子，受到嚴重創傷。警方將人犬分開後為女子提供救助，醫護人員隨後將她送往醫院。警方表示，女子傷勢危及生命。

舊金山動物照護及管制局表示，涉事犬隻為大型比特犬混種，根據現場民眾影片顯示，犬隻當時未繫牽繩，警方使用捕犬桿將牠控制並帶離傷者身旁，等待動物管制人員到場接手。不過，動物管制人員抵達時，犬隻已經死亡。目前尚不清楚狗在警方控制後如何死亡，遺體由動物管制局保管。

相關單位目前尚未公布傷者及犬隻飼主身分，也未說明攻擊發生前的情況，事件仍在調查中。警方呼籲知情人士致電415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭輸入「SFPD」提供線索。

精華 FAQ

  • 事件發生在舊金山市中心田德隆區的Larkin Street 500號街區，介於Eddy Street與Turk Street之間，地點距離舊金山市政廳不遠，屬於市中心區域。

  • 女子為成年女性，遭攻擊後受到嚴重創傷，送醫時傷勢已危及生命。警方趕到後先將她與犬隻分開，並立即提供救助，再由醫護人員送往醫院。

  • 涉事犬隻是大型比特犬混種，現場影片顯示當時未繫牽繩。警方曾用捕犬桿控制，但動管人員到場時狗已死亡，遺體由動物管制局保管，警方也正徵求線索。

舊金山

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