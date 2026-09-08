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火人節死亡人數增至3人 兩人陳屍會場、1人送醫不治

記者王子涵／舊金山即時報導
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黑石城火人節的衛星空拍照。(路透)
黑石城火人節的衛星空拍照。(路透)

一年一度的火人節（Burning Man）7日在內華達州黑石沙漠接近尾聲，當局證實，今年活動相關死亡人數已增至三人，其中兩人在「黑石城」（Black Rock City）活動範圍內死亡，另有一人在送往雷諾（Reno）醫院途中不治。當地警長表示，火人節過去平均每年約有一人死亡，今年的死亡人數較為罕見。

內華達州潘興縣（Pershing County）警長兼驗屍官艾倫（Jerry Allen）周一證實，今年火人節已有三宗死亡事件。他表示，目前掌握的資訊顯示，兩人是在活動場地內死亡，第三人則是在送往雷諾一家醫院途中死亡。

艾倫表示，由於第3宗死亡事件發生在潘興縣以外的地區，因此需要向當地相關調查單位了解進一步情況。至於在火人節場地內死亡的兩人，目前仍在等待驗屍及毒理學檢測結果，預計需要約六至八周才能完成。

今年首宗死亡事件發生在3日。警方當天下午6時30分過後接獲通報，指火人節場內醫院Rampart發生一起疑似死亡事件。死者為50多歲男子桑比(Sampson Tshombe)。

調查人員表示，桑比先前被發現倒臥在火人節場地內一條道路上，失去意識。緊急救援人員隨即為他進行數分鐘心肺復甦術（CPR），但最終由現場醫生宣告死亡。警方表示，死者身上沒有明顯涉及他殺的跡象。由於當局沒有他的完整病史，遺體已送往瓦肖縣（Washoe County）法醫辦公室進行驗屍及毒理學檢測。

第二名死者為60歲男子曼恩(Craig Mann)。他於5日下午約3時被發現死在自己的營地內。警方獲報後得知，曼恩被發現陳屍在與伴侶共同使用的一輛拖車內。當局同樣沒有發現明顯涉及他殺的跡象，其遺體也被送往瓦肖縣接受驗屍及毒理學檢測。

艾倫指出，今年的死亡人數對火人節而言並不尋常，活動過去平均每年約有一人死亡。

今年火人節最後幾天也受到惡劣天氣及多起事故影響。降雨一度導致場地入口和出口關閉，泥濘、沙塵及強風則影響黑石城內的活動與交通，活動機場也曾暫時關閉。DJ兼音樂製作人Diplo在演出後，甚至因交通受到天氣影響，在泥濘環境中步行六6哩才抵達道路。

此外，一名參加者1日從Square One營地高達55呎的Nest Tower墜落受傷，被送往場內醫院治療。截至4日上午，警方今年已在火人節逮捕34名涉嫌販售或運輸毒品的人士。

2026年火人節於7日下午6時正式結束，但大批參加者仍陸續離開黑石城，主辦單位提醒，由於活動地點位於偏遠沙漠，離場交通可能需要數小時。

今年三宗死亡事件也發生在去年火人節命案一年後。37歲男子克魯格洛夫(Vadim Kruglov)於2025年8月30日被發現遭刺死在火人節場地內一頂帳篷中，案件目前仍在調查。

精華 FAQ

  • 當局已確認今年火人節共有3宗死亡事件，其中2人死於黑石城活動範圍內，另1人則是在送往雷諾醫院途中不治，相關細節仍待進一步釐清。

  • 兩名死者皆未見明顯他殺跡象，分別為50多歲的桑比與60歲的曼恩，遺體已送驗屍與毒理檢測，結果預計需6至8周才能完成。

  • 活動期間遭遇降雨、泥濘、沙塵與強風，導致出入口與機場一度關閉，另有參加者墜塔受傷，警方也已逮捕34名涉嫌販售或運輸毒品者。

內華達州

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