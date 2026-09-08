911事件25周年 灣區消防員赴紐約追思殉職同袍

灣區消防員赴紐約追思911殉職同袍。（記者龔玥╱攝影）

911恐攻事件25周年即將到來，灣區 多名消防員本周將前往紐約市 ，參加紀念活動，悼念25年前在救援行動中殉職的消防員，也追思多年來因911現場毒塵及相關疾病離世的消防人員。

根据NBC Bay Area的报道，聖塔克拉拉縣消防局榮譽衛隊共有八名成員將前往紐約，並與紐約市消防局（FDNY）共同參加紀念儀式。其他灣區消防員也將自行利用休假時間前往紐約，向當年的救援人員致敬。

2001年9月11日，紐約世貿中心遭到恐怖攻擊，大量消防員、警察及緊急救援人員趕往現場。共有343名消防員在救援行動中殉職。此後，還有數百名消防員因長期暴露於現場的有毒粉塵及其他有害物質，罹患癌症、呼吸系統疾病等相關疾病並陸續去世。

聖塔克拉拉縣消防局消防隊長柯恩（Dave Cohen）此次將前往紐約。他曾在2011年911事件10周年前往紐約參加紀念活動，今年則將帶著妻子和兩名孩子同行。

柯恩表示，911是美國歷史上的重大悲劇，也是消防界最沉痛的事件之一。消防員當時在民眾撤離危險現場時，反而選擇進入世貿中心展開救援，這種犧牲精神值得永遠銘記。

消防局榮譽衛隊的主要任務之一，就是延續消防傳統並向執勤期間犧牲的消防員致敬。對消防人員而言，參與911紀念活動也是向同袍表達敬意的重要方式。

另一名榮譽衛隊成員阿爾瓦雷斯（Tony Alvarez）今年不前往紐約，而會留在灣區參加當地紀念活動。他表示，消防界有責任記住當年犧牲的人員，因為類似的悲劇可能發生在任何地方、任何一名第一線救援人員身上。

隨著911事件25周年到來，灣區消防員將與全美消防界共同追思逝者，提醒社會不要忘記25年前的那場災難，以及此後因911相關疾病失去生命的救援人員。