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一枚1894年10美分硬幣 逾120萬美元售出

一枚1894年10美分硬幣 近日以逾120萬美元售出

編譯廖宜怡／即時報導
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一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以...
一個多世紀前在舊金山鑄造的10美分硬幣1894-S Barber dime近日以逾120萬美元價格在拍賣會上成交。（取自貨幣拍賣與交易網站Stack's Bowers Galleries）

一枚10美分硬幣表面呈暗銀色，泛著黃銅色澤，乍看之下毫不起眼。然而，擁有130多年歷史的它，被認為是美國貨幣收藏中最稀有的硬幣之一。

灣區NBC電視台報導，這枚1894-S Barber dime本月1日在拍賣會上以125萬500美元的價格成交，是近70年前一位青少年收藏家購入價格的260倍以上。

這位青少年收藏家是鮑爾斯（Q. David Bowers），他在1957年以4750美元價格購得這枚硬幣，當時他年僅19歲。這筆轟動一時的交易開啟了他日後在稀有貨幣領域上輝煌的職業生涯。

然而，這枚1894-S Barber dime背後的故事遠不止於此，它的稀有性要高於許多其他稀有硬幣。

這枚硬幣於1894年在舊金山鑄造，當時正值「1893年經濟恐慌」時期（Panic of 1893）。在新鑄貨幣需求急遽下降的情況下，舊金山鑄幣廠（San Francisco Mint）在1894年6月僅鑄造了24枚1894-S Barber dime。

目前，已確認仍存世的1894-S Barber dime僅有九枚，但專家認為可能還有其他尚未被發現的1894-S Barber dime。由於已知存世數量極少，而且許多藏品都被私人收藏者數十年持有，因此能購買到的機會少之又少。

拍賣行Stack's Bowers Galleries表示，1894-S Barber dime是貨幣收藏界的經典珍品之一，光是提及這枚硬幣，即使是業餘收藏家也會慕名而來。

這枚硬幣在1957年以5000美元的估價出現在拍賣會上時，鮑爾斯就意識到它的珍貴性。最終，他以4750美元價格得標，在當時引起全國關注。後來，他再以6000美元賣出這枚硬幣，但其價值在接下來數十年裡持續大幅上漲。

Stack's Bowers稱，在1日拍賣會之前，自2005年以來僅有五枚1894-S Barber dime出現在拍賣會上，這幾枚硬幣的成交價在130萬至216萬美元之間。

鮑爾斯曾擁有的這枚硬幣已有36年未出現在拍賣會上，它之前曾於1987年和1990年，分別以7萬7000美元和9萬3500美元價格售出。

精華 FAQ

  • 這枚硬幣在本月1日的拍賣會上以125萬500美元成交，成為近年最受矚目的稀有貨幣交易之一，也再次凸顯其在收藏市場上的頂級地位。

  • 因為它在1894年舊金山鑄幣廠僅鑄造24枚，目前確認仍存世只有9枚，且多數長期由私人收藏者持有，流通與再交易的機會都非常有限。

  • 鮑爾斯在1957年、19歲時以4750美元買下它，之後又賣出；這筆交易不僅讓他聲名大噪，也成為他日後投入稀有貨幣領域的重要起點。

鮑爾 貨幣

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