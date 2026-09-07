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東巴洛阿圖男子涉偷竊Caltrain沿線10輛單車

記者龔玥/聖荷西即時報導
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警方提醒，Caltrain沿線乘客若以單車銜接通勤，要注意防竊。（記者龔玥/攝影...
警方提醒，Caltrain沿線乘客若以單車銜接通勤，要注意防竊。（記者龔玥/攝影）

一名東巴洛阿圖男子涉嫌在Caltrain列車及沿線竊取近10輛單車，經聖馬刁縣警長辦公室調查後遭到逮捕。

聖馬刁縣警長辦公室9月2日宣布，28歲的莫利納-巴拉哈斯（Jesus Molina-Barajas）於9月1日在海沃一家酒店被捕，涉嫌重大個人財產竊盜及輕微竊盜，目前被收押在紅木城的Maguire Correctional Facility。

警方表示，聖馬刁縣警長辦公室受Caltrain委託，負責從舊金山到吉爾洛鐵路走廊的警務工作。今年5月至8月期間，警方陸續調查了10起單車遭竊案件。

調查過程中，警方取得Caltrain提供的列車內監視器畫面，經過比對及追查後，最終確認莫利納-巴拉哈斯為涉案嫌疑人。警方指出，莫利納-巴拉哈斯過去也曾因另一起單車竊盜案件遭到逮捕。2025年9月，他曾因涉嫌另一宗單車失竊案被捕。

Caltrain是灣區重要的通勤鐵路系統，不少乘客會騎單車前往車站，再搭乘火車通勤。根據官方資料，Caltrain每年約支援180萬趟單車搭乘行程，因此單車安全也是沿線警方關注的治安問題。

聖馬刁縣警長辦公室表示，未來將繼續與Caltrain合作，加強鐵路沿線單車竊盜案件的防治與調查。莫利納-巴拉哈斯於9月1日出庭提審，法官馬莉莎・瓊斯（Malisha Jones）裁定，他可以在「受監督的自願認罪後釋放」（supervised own recognizance）條件下獲釋，無需繳交保釋金。

警方提醒，Caltrain沿線乘客若以單車銜接通勤，應盡量使用可靠鎖具，並留意單車停放位置，以降低遭竊風險。

精華 FAQ

  • 嫌疑人為28歲的莫利納-巴拉哈斯，住在東巴洛阿圖。警方指出，他涉嫌在Caltrain列車及沿線竊取近10輛單車，並已於9月1日在海沃一家酒店被捕。

  • 聖馬刁縣警長辦公室調閱Caltrain提供的列車內監視器畫面，再與5月至8月間的10起失竊案件逐一比對、追查，最終確認莫利納-巴拉哈斯為涉案嫌疑人。

  • 他被控重大個人財產竊盜及輕微竊盜，並被收押在紅木城的Maguire Correctional Facility。不過9月1日提審後，法官裁定可在監督下自願認罪後釋放，無需保釋金。

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