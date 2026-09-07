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小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

一枚1894年10美分硬幣 逾120萬美元售出

平價吃上高端食材 好市多上新和牛黑松露小籠包

記者龔玥/聖荷西即時報導
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思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥/攝影）

Costco近年華人食品選擇持續增加，除了熟悉的中式水餃、包子等品項，也陸續出現更具特色的新品。近期，Costco貨架上除了受到不少消費者喜愛的灣仔碼頭豬肉大白菜水餃外，還出現主打和牛與黑松露風味的思念小籠包，從傳統家常口味到較為新潮的特色口味，讓消費者有更多選擇。

灣仔碼頭豬肉大白菜水餃是Costco不少華人家庭熟悉的冷凍食品，內餡以豬肉、大白菜為主，再搭配青蔥、木耳和洋蔥，整體味道偏家常。灣仔碼頭豬肉大白菜水餃每盒36個，售價13.99美元。部分消費者表示，這類冷凍水餃最大的吸引力就是方便，平日晚餐、早餐甚至宵夜都可以快速料理。

而另一款近期受到注意的新品，則是思念Synear和牛黑松露風味小籠包。相較於傳統豬肉水餃，這款產品在口味上更強調「特色」。和牛肉餡搭配黑松露風味，打開包裝後就能聞到比較明顯的肉香與黑松露香氣。若採用煎製方式，底部煎至金黃後，外皮帶有酥脆口感，咬開後則能感受到肉餡的汁水，和脆底形成對比。

試吃時，和牛小籠包的整體風味會比一般小籠包更濃郁，黑松露香氣主要提供一種特殊的尾韻，不需要搭配太多醬料就有一定味道。如果喜歡黑松露或較重口味的人，接受度可能更高；如果偏好清淡、傳統口味，則可能會更喜歡白菜豬肉水餃。

在吃法上，思念也特別推薦將小籠包煎至底部金黃。相較於直接蒸熟，煎過的小籠包多了一層焦香和脆感，搭配內餡的肉汁，口感更有層次。消費者也可以搭配醋、辣油，或簡單配上一碗粥、青菜，就能成為一份簡單的早餐或晚餐。

有消費者認為，兩款產品其實代表了不同的需求：灣仔碼頭走的是熟悉、方便的家常路線，適合一次買回家放在冷凍庫，想吃時隨時料理；和牛黑松露小籠包則比較像是想換換口味時的選擇，尤其煎成脆底後，更適合作為週末早餐或下午茶點心。

從傳統的豬肉大白菜，到和牛、黑松露等特色口味，Costco近年的中式冷凍食品選擇越來越多。對華人消費者來說，既可以選擇熟悉的家常味，也能嘗試不同食材組合，逛Costco時的「冷凍食品菜單」，也變得更加豐富。

試吃攤位人頭攢動。（記者龔玥/攝影）
試吃攤位人頭攢動。（記者龔玥/攝影）

精華 FAQ

  • Costco近年持續增加華人食品選擇，除傳統水餃、包子外，也出現更具特色的新商品，讓冷凍櫃從家常口味延伸到高端食材組合。

  • 這款水餃內餡以豬肉、大白菜為主，搭配青蔥、木耳和洋蔥，味道偏家常；每盒36個售價13.99美元，重點是方便，適合平日晚餐、早餐或宵夜快速料理。

  • 這款小籠包主打和牛肉餡與黑松露風味，煎至金黃後有酥脆底和肉汁層次，香氣較濃郁，適合喜歡黑松露、重口味或想週末換口味的消費者。

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