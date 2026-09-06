保時捷剎車失效 撞穿護網飛出賽道 車手直升機送醫

撞擊造成大量碎片飛散，防護網被直接撕開並嚴重變形。（受訪者提供）

加州 蒙特瑞（Monterey）拉古納塞卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）上周末舉行了印第賽車 系列賽（NTT IndyCar）賽季最終站。在5日早上的保時捷衝刺挑戰賽時，一輛賽車高速衝出著名的「螺旋彎」（Corkscrew），騰空後猛烈撞上輪胎牆及防護網，車手德爾李爾(Manuel Gil Del Real)隨後由直升機緊急送往醫院。事故也迫使當天的IndyCar練習賽延後舉行。

事故發生在周六上午的保時捷賽事期間。德爾李爾駕駛270號保時捷賽車沿Rahal Straight高速駛向螺旋彎時，車輛疑似失去剎車能力，幾乎沒有減速便直接衝出賽道。賽車隨即騰空，撞上輪胎防護設施後又撞穿外側防護網。

根據現場視頻，賽車在猛烈撞擊後衝入賽道外的樹林，並多次翻滾。從現場畫面可以看到，撞擊造成大量碎片飛散，防護網被直接撕開並嚴重變形。事故發生時正值比賽最後一圈，德爾李爾當時排名第三。

保時捷北美賽車部門（Porsche Motorsport North America）稍後表示，德爾李爾在事故後保持清醒，已被送往薩利納斯一家醫院接受進一步檢查及治療，目前尚未公布詳細傷勢。賽道方面表示，事故沒有造成其他人員受傷。

發生事故的螺旋彎賽道外側，平時也是賽車攝影師經常工作的區域。Road & Track指出，事故發生時幸好沒有攝影師位於車輛衝出的區域，因此除了車手外無人受傷。

猛烈撞擊也嚴重破壞輪胎牆及防護網，工作人員必須進行大規模維修。原定於當地上午10時開始的IndyCar第二次練習因此延誤約一小時，最終練習時間被縮短至僅25分鐘。IndyCar官方證實，延誤原因正是支援賽事事故造成螺旋彎頂端防護網嚴重受損。

該彎道才剛正式更名為札納迪螺旋彎「Zanardi Corkscrew」，紀念已故義大利賽車傳奇札納迪(Alex Zanardi)。1996年，札納迪曾在拉古納塞卡最後一圈於此做出極具爭議、但也成為賽車史經典畫面的超車，擊敗赫塔(Bryan Herta)奪冠。

本周末的2026年IndyCar賽季最終戰，正賽定於9月6日舉行，共95圈、約212.6哩。

撞擊造成大量碎片飛散，防護網被直接撕開並嚴重變形。（記者王子涵╱攝影）