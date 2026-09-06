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火人節再傳死訊 60歲男子陳屍營地 今年已2人喪命

記者王子涵／舊金山即時報導
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一名60歲男子5日在自己的營地被發現死亡，這也是短短三天內第二名在今年火人節死亡...
一名60歲男子5日在自己的營地被發現死亡，這也是短短三天內第二名在今年火人節死亡的參加者。（取自火人節官網）

內華達州黑石沙漠舉行的2026年火人節（Burning Man）進入尾聲之際，再傳死亡事件。一名60歲男子5日在自己的營地被發現死亡。這也是短短三天內第二名在今年火人節死亡的參加者。

火人節主辦單位表示，死者為60歲的曼恩(Craigh Mann)，工作人員5日下午約3時在他的營地發現他死亡。目前主辦方尚未公布死因，也沒有進一步說明死亡經過。

就在兩天前，另一名50多歲的男子也在火人節期間死亡。該男子3日被發現失去意識，現場人員實施急救後，將他送往黑石城（Black Rock City）的臨時急救中心，但最終宣告不治。由於當時尚未完成家屬通知，死者姓名未對外公布。

潘興縣（Pershing County）警長兼驗屍官艾倫（Jerry Allen）表示，警方當天接獲通報，稱一名男子倒臥在活動場地的一條道路上且失去反應。初步調查沒有發現明顯的外力犯罪跡象，確切死因仍有待法醫報告確認。

今年火人節可謂狀況不斷。5日的死亡事件發生前，當地4日遭遇降雨，原本乾燥的沙漠地面迅速變成大片泥濘，主辦單位一度關閉活動場地出入口，並要求尚未抵達的人暫時留在雷諾（Reno），等待道路狀況改善。

此外，一名參加者2日從Square One營地一座高55呎的Nest Tower墜落。該男子跌落約兩層樓高度，途中撞上一根金屬橫樑，隨後由救援人員救出並送往火人節臨時醫院治療。

執法方面，截至5日上午，今年火人節已有34人因涉嫌販賣或運輸毒品被捕，另有一人涉及家庭暴力案件被捕。

今年活動距離去年火人節發生的命案僅一年。37歲男子Vadim Kruglov於2025年8月30日被發現遭刺死在帳篷內，截至目前，該案仍未宣布有人被捕。

火人節主辦單位表示，已為受到死亡事件影響的參加者提供全天候危機支援服務，包括Black Rock Rangers以及緊急服務部門的危機支援團隊。

精華 FAQ

  • 主辦方表示，60歲男子Craigh Mann於5日下午約3時被工作人員在自己的營地發現死亡，成為今年火人節短短3天內的第二名死亡參加者；目前尚未公布死因。

  • 另一名50多歲男子3日被發現失去意識，送醫後仍宣告不治。潘興縣警長指出，初步調查沒有明顯外力犯罪跡象，確切死因仍要等待法醫報告。

  • 活動期間先遇降雨導致沙漠變成泥濘、出入口一度關閉；另有參加者從55呎高的塔墜落受傷，且截至5日上午已有34人因毒品相關涉嫌被捕。

內華達州

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