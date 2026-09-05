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偷錢不成刺傷人 舊金山男跳海獲救被捕

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山警察局和消防局的緊急車輛周六趕赴Baker Beach，救援一名涉嫌稍早刺...
舊金山警察局和消防局的緊急車輛周六趕赴Baker Beach，救援一名涉嫌稍早刺傷他人的落水者，隨後把他逮捕。（舊金山警察局提供）

舊金山Marina區5日上午發生刺傷案，一名男子涉嫌偷走商家小費罐後騎自行車逃跑，遭民眾上前制止，過程中涉嫌持刀將對方刺傷。嫌犯逃離現場後一路跑到海邊，最後竟進入舊金山灣水域，警方及消防人員展開水上救援，將他從水中救起後逮捕。傷者與嫌犯均被送醫，沒有生命危險。

舊金山警察局表示，警方上午約11時13分接獲報案，趕往Yacht Road 100號街區處理刺傷事件。警員抵達後發現一名身上有明顯刀傷的受害者，隨即將其送往醫院治療，傷勢沒有生命危險。

CBS Bay Area引述現場目擊者表示，事件疑似由一起小偷竊演變而成。嫌犯當時從附近一家商家拿走小費罐，隨後試圖騎自行車離開。一名在附近的民眾發現後上前阻止，並將嫌犯從自行車上推下。雙方發生衝突期間，嫌犯涉嫌持刀刺傷對方，隨後繼續逃離現場。

案發後約一個小時，情況出現戲劇性轉折。中午過後，消防局、警方及其他救援單位接獲Baker Beach附近有人落水的消息，多個單位趕到現場，加州公路巡警直升機也加入救援。

消防人員表示，一名男子進入海水後需要救援，最終由警方從水中安全救起。警方隨後確認，該男子正是稍早Marina區刺傷案的嫌犯。嫌犯被送往創傷中心接受治療，之後遭警方拘捕。

目前警方尚未公布嫌犯姓名，也沒有立即說明嫌犯為何從Marina區一路逃至Baker Beach，以及如何進入海中。

案發地Yacht Road位於Marina區靠近Crissy Field一帶，周末有不少居民、遊客騎車、散步及前往海邊休閒。案件又發生在周六上午，引起附近民眾注意。

精華 FAQ

  • 據報，嫌犯先從附近商家拿走小費罐，之後騎自行車逃離；一名民眾上前制止並把他推下車，雙方衝突中嫌犯涉嫌持刀刺傷對方。

  • 警方表示，受害者身上有明顯刀傷，但送醫後沒有生命危險；嫌犯則在落水後被警方從水中救起，送往創傷中心治療，隨後遭逮捕。

  • 案發後約1小時，救援單位接獲Baker Beach附近有人落水通報，警方、消防與直升機趕赴現場，最終確認落水者就是稍早刺傷案的嫌犯。

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