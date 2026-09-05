勞工節出行碰上低雲，舊金山機場航班大延誤。（記者李怡/攝影）

勞工節長周末迎來出行高峰，舊金山 國際機場（SFO）5日卻碰上低雲天氣，航班起降能力受到限制。聯邦航空管理局（FAA）一度啟動地面延誤計畫，部分抵達航班需要延後起飛或在空中等待，繁忙假期碰上灣區 典型的沿海低雲，讓不少旅客行程受到影響。

FAA資料顯示，5日上午舊金山機場因「低雲」實施流量管制。當時機場抵達航班的處理能力受到限制，FAA系統顯示平均延誤一度約36分鐘。隨著天氣逐漸改善，相關管制之後解除。

由於雲層高度偏低，飛往舊金山的航班可能出現最長約30分鐘的空中等待。

舊金山機場受低雲及霧氣影響航班並不罕見。SFO兩組主要跑道呈交叉排列，當能見度良好時可以維持較高的起降效率；一旦低雲降低能見度，航管需要拉大飛機之間的安全距離，單位時間內能夠降落的航班隨之減少。即使天氣稍後轉好，先前累積的延誤仍可能向下午及晚間航班擴散。

灣區勞工節周末天氣預計逐漸轉暖，但沿海地區早晨仍可能出現低雲和霧氣。準備搭機的旅客最好在出門前再次查看航空公司航班狀態，尤其是需要轉機或搭乘早班機的旅客，應為天氣及道路施工預留額外時間。