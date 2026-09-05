我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

勞工節出行碰上低雲　舊金山機場航班大延誤

記者李怡/舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞工節出行碰上低雲，舊金山機場航班大延誤。（記者李怡/攝影）
勞工節出行碰上低雲，舊金山機場航班大延誤。（記者李怡/攝影）

勞工節長周末迎來出行高峰，舊金山國際機場（SFO）5日卻碰上低雲天氣，航班起降能力受到限制。聯邦航空管理局（FAA）一度啟動地面延誤計畫，部分抵達航班需要延後起飛或在空中等待，繁忙假期碰上灣區典型的沿海低雲，讓不少旅客行程受到影響。

FAA資料顯示，5日上午舊金山機場因「低雲」實施流量管制。當時機場抵達航班的處理能力受到限制，FAA系統顯示平均延誤一度約36分鐘。隨著天氣逐漸改善，相關管制之後解除。

由於雲層高度偏低，飛往舊金山的航班可能出現最長約30分鐘的空中等待。

舊金山機場受低雲及霧氣影響航班並不罕見。SFO兩組主要跑道呈交叉排列，當能見度良好時可以維持較高的起降效率；一旦低雲降低能見度，航管需要拉大飛機之間的安全距離，單位時間內能夠降落的航班隨之減少。即使天氣稍後轉好，先前累積的延誤仍可能向下午及晚間航班擴散。

灣區勞工節周末天氣預計逐漸轉暖，但沿海地區早晨仍可能出現低雲和霧氣。準備搭機的旅客最好在出門前再次查看航空公司航班狀態，尤其是需要轉機或搭乘早班機的旅客，應為天氣及道路施工預留額外時間。

精華 FAQ

  • 主要原因是勞工節長周末出行高峰碰上灣區沿海低雲，導致舊金山國際機場能見度下降、起降能力受限，FAA因此啟動地面延誤與流量管制。

  • FAA在5日上午因低雲對SFO實施流量管制，限制抵達航班的處理能力，平均延誤一度約36分鐘，部分航班還可能在空中等待最長約30分鐘。

  • 旅客出門前最好再次查看航空公司航班狀態，特別是要轉機或搭早班機的人，並為天氣、交通及道路施工預留更多時間，以降低行程受影響的風險。

灣區 舊金山

上一則

勞工節長周末出遊荷包痛 舊金山油價逼近6元

下一則

偷錢不成刺傷人 舊金山男跳海獲救被捕

延伸閱讀

勞工節長周末 舊金山活動一波接一波

勞工節長周末 舊金山活動一波接一波

勞工節長周末 芝加哥2大機場迎171萬旅客

勞工節長周末 芝加哥2大機場迎171萬旅客
101號公路灣區段 勞工節北向全封

101號公路灣區段 勞工節北向全封
「機長須就醫」 達美航空洛城飛波士頓航班改降底特律

「機長須就醫」 達美航空洛城飛波士頓航班改降底特律
勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工

勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底