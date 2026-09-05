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勞工節長周末出遊荷包痛 舊金山油價逼近6元

記者王湘涵/灣區即時報導
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佛利蒙一處加油站5日普通汽油每加侖突破6美元，柴油價格更超過8美元。（記者王湘涵...
佛利蒙一處加油站5日普通汽油每加侖突破6美元，柴油價格更超過8美元。（記者王湘涵／攝影）

勞工節長周末開車出遊，加州民眾今年加油恐怕特別有感。正值假期出遊高峰，加州汽油價格持續攀升，5日普通汽油平均每加侖已達5.83美元，舊金山更逼近6美元；與去年同期相比，每加侖足足貴了超過1.2美元。

根據美國汽車協會（AAA）最新數據，灣區油價同樣居高不下，其中舊金山平均每加侖5.97美元，屋崙及聖荷西也都超過5.8美元。AAA南加州汽車俱樂部估計，與去年勞工節相比，一般駕駛今年加滿一缸油可能要多花約18至24美元，對準備趁長周末開車出遊的家庭來說，油錢也成為額外增加的一筆支出。

NBC灣區新聞報導，這波油價漲勢恰逢勞工節長周末，不少民眾趁假期開車出遊，高油價也讓今年假期交通支出更加有感。AAA指出，今年勞工節期間，全美汽油價格也處於歷來同期高檔。

近期油價快速走高，也受到國際能源市場影響。美伊衝突升溫，加上荷莫茲海峽航運受阻，引發市場對原油供應的擔憂，汽油及柴油價格同步攀升。AAA數據顯示，加州柴油平均價格已創下新高，舊金山每加侖更突破8美元；柴油價格持續走高，也可能進一步增加貨運及物流成本。

油價 舊金山 加州

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