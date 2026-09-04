勞工節長周末 舊金山活動一波接一波

勞工節長週末舊金山活動多。（記者李怡/攝影）

勞工節（Labor Day）三天長週末登場，舊金山 從華埠 到金門公園都有活動，民眾可以逛街、看表演，也能參加免費戶外活動。今年長週末出行還要特別注意交通，101號公路舊金山段北向車道從周五深夜起全面封閉，加上假期車流增加，從南灣、半島及舊金山國際機場進城的駕駛人，會遇上明顯延誤。

今年勞工節是9月7日，從5日至7日的周末活動相當密集。華埠5日下午將舉行中元節活動，地點位於都板街（Grant Avenue），包括傳統祭祀、表演等活動。甲骨文球場（Oracle Park）5日晚則將舉行「哈利波特 」25周年無人機燈光秀，數千架無人機將在夜空組成電影角色及經典畫面。

金門公園也是長週末熱門去處。周一勞工節當天下午，包括免費音樂活動、展覽、彩繪活動等等。

開車出門的民眾要留意。今年長週末正好碰上101號公路大規模施工。從9月4日晚11時至7日早上6時，101號公路北向Cesar Chavez Street至10th Street路段全面封閉，南向車道則維持開放。加州交通局預計，封路將對周邊道路造成較大影響，尤其是Cesar Chavez Street、17th Street、Potrero Avenue及280號州際公路入口附近。

天氣方面，灣區在經歷本周較涼、部分地區飄雨的天氣後，長週末將逐漸回暖。舊金山白天高溫大致在華氏60多度至70度出頭，內陸地區則會更加溫暖。想趁假期到海邊的民眾要格外小心。受到遠方颶風帶來的湧浪以及較大潮汐影響，灣區沿岸可能出現離岸流、突發大浪等危險情況，不宜貿然下水。

對留在舊金山過節的居民來說，今年勞工節長週末從華埠傳統節慶、金門公園免費音樂，到各類文化及戶外活動，選擇不少。101號公路封閉可能成為這個假期最大的交通變數。準備開車出城、進城或前往機場的民眾，最好預留更多時間，並提前查看路況。