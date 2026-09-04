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兩颶風千里外掀浪 灣區海灘恐現10呎巨浪 勞工節連假發布警示

記者王湘涵/灣區即時報導
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國家氣象局舊金山灣區辦公室4日上午更新海灘危險警示，呼籲民眾勞工節長周末在海邊活...
國家氣象局舊金山灣區辦公室4日上午更新海灘危險警示，呼籲民眾勞工節長周末在海邊活動應提高警覺。（記者王湘涵/攝影）

勞工節連假想去海邊的灣區民眾要小心，國家氣象局4日警告，灣區太平洋沿岸這個周末海況不平靜，部分地區可能出現高達10呎的碎浪，並伴隨瘋狗浪及強勁離岸流。這波大浪源頭，來自遠在千里之外的卡琳娜颶風（Hurricane Karina）及瑪麗颶風（Hurricane Marie）。

國家氣象局舊金山灣區辦公室4日上午更新海灘危險警示，範圍包括舊金山、北灣Point Reyes一帶、聖馬刁縣沿岸，並一路向南延伸至Monterey Bay及Big Sur，警示持續至7日晚間11點，正好涵蓋整個勞工節長周末。

雖然卡琳娜及瑪麗都遠離灣區，但兩個颶風在東太平洋掀起的海浪經過長距離傳播後，陸續抵達北加州沿岸。國家氣象局指出，兩股湧浪陸續抵達後，部分時段能量可能疊加，讓浪勢更加明顯，提高瘋狗浪及強勁離岸流發生的風險，預計碎浪最高可達約10呎。

真正需要提防的，不只是肉眼可見的大浪。瘋狗浪可能在前幾波海水看似平靜後突然衝上沙灘，而且比一般海浪衝得更遠，來不及反應的遊客可能被捲入海中；離岸流則可能迅速將人帶離岸邊。

氣象局提醒，這個周末不只應避免下水，在沙灘活動也要提高警覺，並遠離礁石、防波堤及其他靠近海水的位置。尤其不要背對海面，因為突如其來的大浪可能越過原本看似安全的範圍。

如果不慎遭遇離岸流，也不要逆著水流硬往岸上游，氣象局建議先沿著與海岸平行的方向游動，脫離水流後再轉向岸邊；若無法自行脫困，應保持漂浮並揮手求救。

這次警示正好碰上勞工節長周末，灣區晴朗的天氣也容易讓人低估海況。氣象人員建議，這幾天若想安排戶外行程，不妨改到步道健行；即使只是到海邊散步、拍照或觀浪，也應與海水保持距離，帶著孩童或寵物前往時更要特別留意。

精華 FAQ

  • 主要是東太平洋的卡琳娜颶風與瑪麗颶風所掀起的遠洋湧浪，經長距離傳播後抵達北加州沿岸，讓灣區海況在勞工節連假期間明顯惡化。

  • 警示範圍包括舊金山、北灣 Point Reyes 一帶、聖馬刁縣沿岸，並向南延伸到 Monterey Bay 與 Big Sur，整體持續至7日晚間 11 點。

  • 若遭離岸流，切勿逆流硬游，應先沿岸平行方向移動脫離水流，再轉向岸邊；若仍無法脫困，保持漂浮並揮手求救，同時遠離礁石、防波堤與海水邊緣。

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