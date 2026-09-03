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勞工節連假恐塞車！ 101舊金山北向周末全封 駕駛須改道

記者王湘涵╱灣區即時報導

勞工節連假準備開車進舊金山的民眾注意，101號公路部分北向路段本周末將全面封閉，進行路面整修。封路從9月4日周五晚間11時開始，持續至7日周一清晨6時，南向車道則維持通行。當局預期施工可能造成交通延誤，呼籲駕駛提前改走I-280州際公路或搭乘大眾運輸。

根據加州運輸廳及舊金山市交通局資料，這次封路位於舊金山Hospital Curve一帶，主要影響Cesar Chavez Street以北的101號公路北向車道。工程人員將利用周末全天候施工，進行混凝土路面整修。

從半島、南灣北上前往舊金山的駕駛，可提前改走北向I-280；前往舊金山市中心或舊金山－屋崙海灣大橋的車輛，也可循這條路線避開施工路段；如果錯過I-280交流道，則可改走Potrero Avenue。施工期間沿線將設置電子告示牌及交通管制人員，在主要改道路口協助疏導車流。

這次勞工節周末施工只是近期四波101號公路全面封路的第一波，北向車道9月18日晚間11時至21日清晨6時將再度封閉。10月則換成南向車道，10月2日至5日、10月16日至19日各封閉一個周末，南下駕駛屆時可改走I-280或Potrero Avenue。

這一連串封路是101號公路Hospital Curve整修計畫的一部分，工程範圍從Candlestick Point State Recreation Area延伸至米慎區，將大規模整修沿線混凝土路面，同時升級排水系統及中央分隔設施，整體工程預計2028年完成。

加州運輸廳指出，這段公路已有約70年歷史，部分混凝土路面已接近使用年限，中央分隔設施也出現裂縫及損壞。工程除了改善路面，也包括重新鋪設部分出入口匝道、更新道路標誌及標線，並改善排水設施，以減少雨天道路積水情況。

精華 FAQ

  • 封閉的是舊金山Hospital Curve一帶的101號公路北向部分路段，南向車道仍可通行。封路時間從9月4日周五晚間11時開始，到9月7日周一清晨6時結束。

  • 從半島或南灣北上的駕駛，建議提前改走北向I-280；若要前往舊金山市中心或海灣大橋，也可用I-280避開施工。若錯過交流道，則可改走Potrero Avenue。

  • 這只是Hospital Curve整修計畫的第一波，9月18日至21日北向還會再封一次；10月則改封南向兩個周末。整體工程涵蓋路面、排水與中央分隔設施，預計2028年完成。

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