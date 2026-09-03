百年罕見！灰狼現身湖縣 活動範圍逼近灣區

灰狼自1920年代從加州消失後，直到過去十多年才陸續從其他州遷入，主要集中在加州北部內陸的喀斯喀特山脈及北內華達山脈。（加州魚類及野生動物管理廳提供）

灰狼在消失約百年後逐漸重返加州 ，如今活動範圍進一步逼近灣區 。加州魚類及野生動物管理廳證實，上周在灣區以北的湖縣（Lake County）偏遠山區發現一隻灰狼，地點位於門多西諾國家森林（Mendocino National Forest）及皮爾斯伯里湖（Lake Pillsbury）附近，是近代紀錄中最接近灣區的灰狼蹤跡之一。

這隻黑色灰狼最初被當地居民的攝影機拍下，州府野生動物官員隨後前往現場調查，找到足跡及其他活動痕跡。不過，目前尚未取得基因證據，因此無法確認這隻狼來自哪個狼群，性別也尚未確定。官員估計牠約3至4歲，也不清楚牠是獨自尋找配偶，還是準備在當地建立新的狼群。

州府灰狼項目協調員亨尼庫特(Axel Hunnicutt)表示，這是官方首次在這一地區發現灰狼。灰狼自1920年代從加州消失後，直到過去十多年才陸續從其他州遷入，主要集中在加州北部內陸的喀斯喀特山脈及北內華達山脈。這次湖縣的發現意味灰狼正在向5號州際公路以西的海岸山脈擴張。

官員認為，北加州海岸山區可能相當適合灰狼生存。當地鹿、麋鹿等天然獵物較多，畜牧業則相對較少，可能降低灰狼獵食牛羊、與牧場主發生衝突的機會。

目前加州已確認有11個狼群及數隻獨自行動的灰狼，總數估計約50至75隻，並受到州和聯邦瀕危物種法的保護。

至於這隻灰狼如何抵達湖縣，仍是謎團。官員推測，牠可能從北加州內陸向西移動，再沿海岸山脈南下，也可能直接穿越人口較密集的中央谷地。

州府已開始在發現灰狼的地區增設攝影機。亨尼庫特表示，牠可能只是一隻正在尋找新領地的灰狼，但也可能與另一隻狼同行，甚至成為一個新狼群的開端，未來動向將受到密切關注。