主要斷層風險上升 灣區30年大地震機率升至74.1%

圖為聖安德列斯斷層引發的1989年Loma Prieta地震造成海灣大橋上層坍塌。(美聯社)

灣區 發生大地震 的風險再次上調。美國地質調查局（USGS）最新估算顯示，未來30年內，灣區發生規模6.7級或以上地震的機率達74.1%，高於2014年公布的72%估算。聯邦地質學家表示，最新數據再次提醒居民，灣區發生重大地震只是時間問題，民眾應持續做好防震準備。

根據Nbc Bay Area的報導，USGS地球物理學家新的估算並沒有改變地震風險的大方向，而是進一步印證灣區長期面臨重大地震威脅。專家指出，隨著時間推移，如果主要斷層持續累積構造應力卻沒有發生大型地震，未來發生地震的機率也會隨之提高。

這次最新估算是USGS繼2014年首次公布相關數據後，時隔十多年重新評估灣區地震風險。米爾納(Kevin Milner)參與了2014年的首次研究，也負責此次更新。他表示，新模型將過去十多年來新增的時間以及斷層持續累積的構造應力納入計算，因此整體地震機率有所提高。

不過，此次更新中增幅最明顯的是聖安德列斯斷層（San Andreas Fault），其未來30年發生規模6.7級以上地震的機率上升3.6個百分點，達到25.5%。

聖安德列斯斷層從南加州一路延伸穿過灣區，向北延伸至尤瑞卡(Eureka)一帶，是加州最知名的地震斷層之一。1906年舊金山大地震及1989年Loma Prieta地震，都與聖安德列斯斷層系統有關。聖安德列斯斷層的活動速度較快，平均而言兩次大型地震之間的間隔時間也較短，因此一直是灣區地震風險評估中的重要對象。

地震風險提高，也意味著潛在災害及經濟損失可能增加，尤其是對醫院、交通、供水、電力及其他關鍵基礎設施的影響。地震保護系統公司(Earthquake Protection Systems)總裁札雅斯(Victor Zayas)表示，近年建築防震標準已經有很大進步，但仍有進一步提升防護能力的空間。他認為，尤其是新建醫院等重要建築，不應只以「地震後不倒塌」為目標，更應努力做到地震發生後建築本身仍能維持正常使用，避免關鍵公共服務中斷。

USGS目前也持續開發新的地震模型，希望進一步了解灣區各主要斷層的活動模式及地震風險。

對灣區居民而言，最新74.1%的數字並不代表某一次地震會在未來30年內的特定時間發生，而是反映整體風險水平。地質學家提醒，地震無法準確預測日期和時間，因此與其等待下一次警報，不如提前準備緊急物資、固定大型家具、了解家庭避難計畫，並熟悉地震發生時的應變方式。

隨著灣區地震機率再次上調，專家也再次提醒居民，重大地震可能發生在任何時候，防震準備仍是灣區家庭及公共機構不可忽視的重要課題。