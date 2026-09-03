灣區通勤族注意 海神隧道2.67億大整修 施工長達3年

連接阿拉米達縣與康曲柯士達縣的海神隧道（Caldecott Tunnel），即將展開2013年以來最大規模整修。(Google Maps)

往返灣區 東灣的通勤族注意，連接阿拉米達縣與康曲柯士達縣的海神隧道（Caldecott Tunnel），即將展開2013年以來最大規模整修。這項耗資約2.67億美元的工程預計今年11月動工，施工期長達三年，將全面升級三條較老隧道的通風、照明、排水等設施。

海神隧道位於24號州立公路（State Route 24），穿越柏克萊 及屋崙山區，是東灣重要交通動脈。根據康曲柯士達交通局資料，目前每天有超過16萬人次通行。海神隧道最早於1937年啟用，當時共有兩條隧道、各設兩個車道；1960年代再增建第三條，第四條隧道則於2013年完工。

這次工程將針對四條隧道中的三條舊隧道進行整修，加州運輸廳計畫汰換現有風扇，改裝新的噴射風扇，除了改善平日隧道內的空氣流通，遇到火災時也能更有效排除煙霧。其他工程還包括升級排水系統、改善電力及照明設備，以及修補裂縫、鏽蝕和長期受水侵蝕造成的損壞，以延長隧道使用壽命並提升安全性。

工程預計從今年11月開始，歷時約3年，施工期間不會將整個隧道系統全部關閉，至少會維持兩條隧道開放，讓東、西向各有一條隧道可供車輛通行；部分工程也將安排在夜間及周末進行，以降低對交通的衝擊。

至於施工期間何時封閉特定隧道、是否需要改道，以及其他交通管制措施，將隨工程推進陸續向民眾公布。對每天依賴24號州道往返康曲柯士達縣、屋崙及柏克萊的駕駛而言，未來三年的施工安排值得關注。

曾任奧倫達市長及大都會交通委員會主席的沃斯（Amy Worth）表示，海神隧道一直是連接康曲柯士達縣與灣區其他地區的重要交通命脈，三條舊隧道的升級需求也已討論多年。這項整修工程是加州近期獲得27億美元資金挹注的150多項交通建設之一，也是海神隧道自2013年第四條隧道完工以來，規模最大的一次升級。