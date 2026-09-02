我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

60呎噴火巨龍、72呎沙魚現身沙漠 2026火人節「瘋狂藝術車」吸睛

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國藝術家曼德宏打造的「Eiffela Broken Dream」，是一座約為真...
法國藝術家曼德宏打造的「Eiffela Broken Dream」，是一座約為真實艾菲爾鐵塔十分之一大小的金屬模型，但整座鐵塔被分成上下兩截，宛如從空中墜落後斷裂在沙漠中。（取自Eiffela Broken Dream官方賬號）

一年一度的火人節（Burning Man）近日重返內華達州黑石沙漠（Black Rock Desert），超過七萬名參與者在荒涼乾涸的湖床上搭起臨時城市「黑石城」（Black Rock City）。今年現場再次出現大量令人瞠目結舌的大型藝術裝置和「變種車」（Mutant Vehicles），包括翼展達60呎的噴火巨龍、72呎長的巨型沙魚，以及各種會發光、噴火甚至載著表演者穿梭沙漠的移動雕塑。

火人節通常於每年夏末舉行，活動結束後整座黑石城也隨之拆除。這裡沒有永久道路和建築，取而代之的是在沙塵中移動的燈光藝術車、巨型船隻和宛如小型建築般的大型雕塑。

2026年火人節主題為「Axis Mundi」，概念聚焦人、人類社群與自然環境之間的連結。數百件藝術作品不少耗時數月製作，結合燈光、音響、火焰與複雜機械工程，成為火人節最具代表性的景觀。

其中最誇張的作品之一是「SharkCar」。這輛巨型沙魚藝術車長達72呎、高17呎，尺寸接近大型遊艇。車身從沙魚頭一路延伸至尾部，以紅色LED燈勾勒輪廓，即使入夜後仍能清楚看到一條巨大「沙魚」在沙漠上移動。

另一輛名為「Chester」的藝術車則由設計師安德霍姆(Jason Anderholm)打造。最初只是一張餐巾紙上的草圖，後來利用一輛送貨卡車改造成一匹昂首站立的巨馬。馬鬃由焊接的摩托車輪胎組成，雙眼發出紅光，鼻孔還能噴出火焰，馬背甚至設有鋼管舞柱，讓整輛車成為移動表演舞台。

來自墨西哥San Miguel de Allende團隊打造的「¡AXOLOTL! The Earth Guardian」長近50呎，以墨西哥瀕危物種美西螈（axolotl）為靈感，結合音樂、表演與聚會空間，在黑石城內化身巨型移動舞台。

美西螈原生於墨西哥城逐漸縮減的濕地，因具有重新生長四肢及部分身體組織的能力，長期受到醫學研究關注。隨著棲息地不斷消失，牠也逐漸成為環境破壞與生命韌性的象徵。

已有20年歷史的巨龍藝術車「Abraxas」今年也重返火人節。這輛龍形藝術車自2006年起便是黑石城熟悉的景象，以音樂、現場表演及醒目的巨龍輪廓聞名。創作團隊表示，作品並不屬於任何單一個人，而是過去20年間許多人共同創作的成果。

火人節今年另一件吸睛的大型裝置，則把巴黎地標艾菲爾鐵塔「搬」進黑石沙漠。法國藝術家曼德宏(Philippe Maindron)打造的「Eiffela Broken Dream」，是一座約為真實艾菲爾鐵塔十分之一大小的金屬模型，但整座鐵塔被分成上下兩截，宛如從空中墜落後斷裂在沙漠中。創作者以落在地面的塔身象徵失落文明的墜落，向上延伸的塔頂則代表對未來的希望。兩段鐵塔之間還架設鋼索，讓走鋼索表演者橫越其中，在沙漠上空完成表演。

精華 FAQ

  • 活動在內華達州黑石沙漠的乾涸湖床舉行，超過7萬名參與者共同搭建出臨時城市「黑石城」，活動結束後整座城市也會拆除。

  • 最受矚目的是60呎噴火巨龍與72呎長的巨型沙魚，此外還有會發光、噴火、載著表演者移動的藝術車，把沙漠變成流動舞台。

  • 主題為「Axis Mundi」，聚焦人類社群與自然環境的連結。多件作品結合燈光、音響、火焰與機械工程，呈現共享、流動與重生的意象。

內華達州

上一則

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

下一則

舊金山國際鋼筆展 文具迷齊聚交流

延伸閱讀

沙漠排長隊 火人節等8小時才進大門

沙漠排長隊 火人節等8小時才進大門
千禧世代逐漸老去…火人節「不再年輕」 50多歲成主力

千禧世代逐漸老去…火人節「不再年輕」 50多歲成主力
芝加哥新地標「72層摩天大樓」外觀完成 預計2027年全部完工

芝加哥新地標「72層摩天大樓」外觀完成 預計2027年全部完工
封面回響／石化森林公園 亞州彩繪沙漠

封面回響／石化森林公園 亞州彩繪沙漠
封面故事／14天2448哩 66號公路摩托車之旅

封面故事／14天2448哩 66號公路摩托車之旅

熱門新聞

一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

2026-08-30 16:37
灣區一家越南河粉店開出時薪50美元請洗碗工，在網路上爆紅。（谷歌地圖）

灣區洗碗工時薪50元 招聘廣告引350人搶應聘

2026-09-03 12:55
截至29日，尼泊爾官方通報境內至少669人死亡，加上西藏7人死亡，死亡人數已達676人，仍有接近3000人失蹤。(路透)

尼泊爾泥石流灣區夫婦死裡逃生 「我以為我死定了」

2026-08-30 14:17
去年在希臘遭謀殺的柏克萊商學院教授耶齊歐斯基，他位於柏克萊的房子疑遭人非法占住。（取自柏克萊加大哈斯商學院網頁）

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

2026-08-30 02:20
在金藝彬被撞之前，目擊者看到她的車輪卡在了有軌電車軌道上。許多網友在網路上抱怨，舊金山的電車軌道是造成自行車和滑板車摔倒事故的常見原因。(Google Maps)

韓國女子金山追夢卻遭車禍身亡 母:「無法理解她為何死在那裡」

2026-08-30 16:48
加州公共政策研究院最新研究發現，灣區的住房危機正不斷向加州較貧困的地區蔓延。（美聯社）

加州住房危機 蔓延至內陸偏遠地區

2026-08-30 02:17

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？