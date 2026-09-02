60呎噴火巨龍、72呎沙魚現身沙漠 2026火人節「瘋狂藝術車」吸睛

法國藝術家曼德宏打造的「Eiffela Broken Dream」，是一座約為真實艾菲爾鐵塔十分之一大小的金屬模型，但整座鐵塔被分成上下兩截，宛如從空中墜落後斷裂在沙漠中。（取自Eiffela Broken Dream官方賬號）

一年一度的火人節（Burning Man）近日重返內華達州 黑石沙漠（Black Rock Desert），超過七萬名參與者在荒涼乾涸的湖床上搭起臨時城市「黑石城」（Black Rock City）。今年現場再次出現大量令人瞠目結舌的大型藝術裝置和「變種車」（Mutant Vehicles），包括翼展達60呎的噴火巨龍、72呎長的巨型沙魚，以及各種會發光、噴火甚至載著表演者穿梭沙漠的移動雕塑。

火人節通常於每年夏末舉行，活動結束後整座黑石城也隨之拆除。這裡沒有永久道路和建築，取而代之的是在沙塵中移動的燈光藝術車、巨型船隻和宛如小型建築般的大型雕塑。

2026年火人節主題為「Axis Mundi」，概念聚焦人、人類社群與自然環境之間的連結。數百件藝術作品不少耗時數月製作，結合燈光、音響、火焰與複雜機械工程，成為火人節最具代表性的景觀。

其中最誇張的作品之一是「SharkCar」。這輛巨型沙魚藝術車長達72呎、高17呎，尺寸接近大型遊艇。車身從沙魚頭一路延伸至尾部，以紅色LED燈勾勒輪廓，即使入夜後仍能清楚看到一條巨大「沙魚」在沙漠上移動。

另一輛名為「Chester」的藝術車則由設計師安德霍姆(Jason Anderholm)打造。最初只是一張餐巾紙上的草圖，後來利用一輛送貨卡車改造成一匹昂首站立的巨馬。馬鬃由焊接的摩托車輪胎組成，雙眼發出紅光，鼻孔還能噴出火焰，馬背甚至設有鋼管舞柱，讓整輛車成為移動表演舞台。

來自墨西哥San Miguel de Allende團隊打造的「¡AXOLOTL! The Earth Guardian」長近50呎，以墨西哥瀕危物種美西螈（axolotl）為靈感，結合音樂、表演與聚會空間，在黑石城內化身巨型移動舞台。

美西螈原生於墨西哥城逐漸縮減的濕地，因具有重新生長四肢及部分身體組織的能力，長期受到醫學研究關注。隨著棲息地不斷消失，牠也逐漸成為環境破壞與生命韌性的象徵。

已有20年歷史的巨龍藝術車「Abraxas」今年也重返火人節。這輛龍形藝術車自2006年起便是黑石城熟悉的景象，以音樂、現場表演及醒目的巨龍輪廓聞名。創作團隊表示，作品並不屬於任何單一個人，而是過去20年間許多人共同創作的成果。

火人節今年另一件吸睛的大型裝置，則把巴黎地標艾菲爾鐵塔「搬」進黑石沙漠。法國藝術家曼德宏(Philippe Maindron)打造的「Eiffela Broken Dream」，是一座約為真實艾菲爾鐵塔十分之一大小的金屬模型，但整座鐵塔被分成上下兩截，宛如從空中墜落後斷裂在沙漠中。創作者以落在地面的塔身象徵失落文明的墜落，向上延伸的塔頂則代表對未來的希望。兩段鐵塔之間還架設鋼索，讓走鋼索表演者橫越其中，在沙漠上空完成表演。