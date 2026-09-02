1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了，糧食補助新規上路。（記者李怡╱攝影）

舊金山 約1.7萬名居民，可能因聯邦新規失去糧食補助（CalFresh）。新規6月1日起實施，要求領福利者每月工作或參加指定活動至少80小時，才能繼續領取福利。首個三個月期限已經結束，未達要求者從9月起可能面臨福利中斷。舊金山市府9月1日宣布投入近600萬元，幫助受影響居民保住這筆「買菜錢」。

受影響的主要是18歲至64歲、有工作能力，但工作時數不足者。65歲以上長者、照顧14歲以下兒童者，以及因健康原因無法工作、需要照顧生病或身障家人的居民，可能獲得豁免。

為應對新規，市府將與灣區 聯合勸募協會（United Way Bay Area）及Project Open Hand合作，提供工作和社區服務機會。居民如果暫時找不到工作，或工時不足，可以透過符合規定的社區服務補足時數。市府預計，這項計畫可幫助超過1000名糧食券領取者。

CalFresh是加州的糧食補助計畫，主要幫助低收入 居民購買食品。這次工作要求來自聯邦新法，今年6月開始在加州實施。按照規定，不符合豁免資格、又沒有完成要求者，三年內最多只能領取三個月福利。如今三個月期限已滿，因此9月成為新規真正影響居民福利的關鍵時間點。

對不少低收入家庭來說，CalFresh就是每個月實實在在的買菜錢。市府提醒，收到相關通知的居民不要置之不理。工時不足，可以了解社區服務等替代方式；需要照顧孩子或家人、有健康問題，也要及時確認是否符合豁免資格，以免原本可以領取的福利被中斷。