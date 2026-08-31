舊金山零售竊盜大掃蕩 15人被捕 5人涉偷逾3.2萬元商品

警方與戶外用品零售商REI、超市Safeway以及一家本地商家合作展開行動，鎖定並逮捕5名嫌犯。（舊金山警方提供）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）8月31日召開記者會稱，舊金山警局（SFPD）有組織零售犯罪工作小組（Organized Retail Crime Task Force）近期展開多次大型行動，共逮捕15名涉嫌零售竊盜的嫌犯，其中一批5名嫌犯被指從多家商店竊取總值超過3萬2800元的商品。

地檢處表示，警方與戶外用品零售商 REI、超市Safeway以及一家本地商家合作展開行動，鎖定並逮捕5名嫌犯，分別是45歲的Erick Rock、52歲的Johanna Daniels、51歲的Dennis Kelley、28歲的Sergio Syon及26歲的Rasha Sohan。

檢方指，5人涉嫌竊取超過3萬2800元商品，面臨包括商店行竊、重大竊盜以及有前科者的小額竊盜等罪名。

同一周內，警方有組織零售犯罪工作小組另展開一次零售犯罪突擊行動，再逮捕10人。

其中，40歲的Zachary Bolling、37歲的Ryan Drummer、44歲的Julio Herrera、34歲的Darryn Tinkle、34歲的Samuel Batson、57歲的Hoa Lam及37歲的Julian Lee，分別在舊金山不同Whole Foods門市被捕，均面臨與零售竊盜相關的罪名。

另外，45歲的Andre Fayette及53歲的Santos Corea Gonzalez，分別在兩家Walgreens門市被捕，也被控與零售竊盜有關的罪名。

28歲的Jose Ramirez Solis則是在日落區Stonestown購物中心內的Target被捕，檢方指控他涉及有前科者的小額竊盜，以及持有吸毒器具等罪名。

謝安宜表示，地檢處持續與舊金山警方密切合作，調查及起訴有組織零售竊盜團伙。她表示，這類犯罪「正是會把商家逼離舊金山的行為」，不能被接受，檢方將持續追究涉案者的責任。

檢方表示，雖然相關案件已提出刑事指控，但調查仍在進行。警方呼籲掌握相關資訊的民眾撥打舊金山警方匿名線索專線415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411，並在訊息開頭輸入「SFPD」。民眾可匿名提供線索。

警方與戶外用品零售商REI、超市Safeway以及一家本地商家合作展開行動，鎖定並逮捕5名嫌犯。（舊金山警方提供）