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灣區讀什麼最賺錢？數學電腦科學畢業生年薪最高

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖...
一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一。圖為史丹福大學。(美聯社)

對準備升學或選擇大學專業的學生來說，畢業後能賺多少錢往往是重要考量。一項最新研究顯示，在加州，數學、電腦科學及工程相關學位仍是薪資最高的專業之一，其中數學與電腦科學雙學位畢業生的平均年薪，在畢業最初幾年已接近14萬元。

根据Nbc Bay Area的报導，高等教育政策組織HEA Group近日公布加州不同學士學位畢業生的平均薪資。結果顯示，科技及理工相關專業幾乎包辦前五名，但醫療領域的護理專業也名列前茅。

其中，數學與電腦科學雙學位排名第一，畢業生最初幾年的平均年薪接近14萬元；電腦工程以12萬5120元排名第二；護理排名第三，平均年薪12萬3693元；電腦科學以12萬3528元排名第四；一般工程則以11萬7199元排名第五。

這項結果對灣區學生而言尤其值得關注。矽谷科技產業長期提供高薪職位，而人工智能快速發展，也進一步推高對程式設計、數據、工程及其他科技人才的需求。雖然目前不少學生擔心人工智能可能搶走未來的工作，但AI產業本身仍需要大量人才負責程式設計及工程開發。換句話說，AI的崛起目前並未削弱相關學位的市場需求，反而使數學、電腦科學及工程背景的人才仍然受到企業重視。

除了科技產業，醫療保健也是高薪及就業需求旺盛的領域。護理專業在此次排名中位居第三，平均薪資甚至高於電腦科學及一般工程。

相較之下，人文、藝術及政治科學等專業的薪資則相對較低。報道指出，如果學生單純以「畢業後賺多少錢」作為選擇專業的標準，這些領域通常不會是首選。

不過，專業選擇並不只是薪資問題。報道也提到，蘋果公司創辦人喬布斯(Steve Jobs)過去曾強調藝術、人文與科學、工程之間的結合，認為科技產品除了需要工程和技術能力，也需要藝術及人文思維。

與此同時，加州高昂的生活成本也讓高薪學位的價值更加受到關注。

另一項生活成本分析顯示，在加州，一名單身人士若想過上相對「舒適」的生活，年收入約需12萬5000元。考慮到灣區高昂的租金，以及儲蓄購買房屋頭期款的需求，即使年薪達到12萬元以上，對不少單身居民而言，也未必代表能夠過上寬裕的生活。

如果是有家庭的居民，所需收入則可能接近單身人士的兩倍。

因此，對灣區正在選擇大學專業的學生而言，數學、電腦科學、工程及護理等領域目前具有較高的薪資潛力，但專業選擇仍需綜合考慮個人興趣、就業前景以及未來生活成本，而不能只看畢業起薪。

精華 FAQ

  • 研究顯示，數學與電腦科學雙學位排名第1，畢業初期平均年薪接近14萬元；其後依序是電腦工程、護理、電腦科學與一般工程，幾乎都屬科技或醫療相關領域。

  • 因為灣區受矽谷科技產業與AI發展影響，對程式、數據、工程人才需求高，相關科系薪資也較強；但當地租金與生活成本高，12萬元以上未必足夠寬裕。

  • 文章指出，選擇專業不能只看起薪，還要綜合個人興趣、未來就業前景與生活成本。雖然科技與護理較賺錢，但人文藝術也可能提供跨領域價值。

灣區 人工智能 加州

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