舊金山米慎區公寓火警 5人送醫、12人無家可歸

舊金山米慎區（Mission District）一棟公寓周六晚間發生火警，5名居民送醫、12人被迫離開住所。（舊金山消防局提供）

舊金山 米慎區（Mission District）一棟公寓周六晚間發生火警，5名居民送醫、12人被迫離開住所。消防部門初步調查認為，火災可能由電動單車或電動滑板車等移動設備使用的鋰離子電池引起。

火警約於周六晚間10時30分發生在米慎街（Mission Street）1800號街區。

舊金山消防局發言人孟查卡(Samuel Menchaca)表示，其中三人因吸入濃煙被送往醫院。他不清楚另外兩名送醫傷者的具體情況，但表示傷勢可能較輕。

另外有10名居民在現場接受輕傷評估，但拒絕搭乘救護車前往醫院。紅十字會也被召至現場，協助12名因火災而無法返回住所的居民。

消防部門表示，目前尚不清楚有多少個住宅單位受到影響，但部分單位遭到濃煙及救火用水破壞。

初步調查顯示，火災可能由電動單車或電動滑板車等移動設備上的鋰離子電池引起。

消防及急救人員當晚一度將這起火警列為「大量傷患事故」（Mass Casualty Incident）。孟查卡解釋，這項分類並不代表有人死亡，而是任何涉及超過六名病患的事故，都會被列入此類別，並啟動舊金山市縣醫院及緊急醫療服務單位的相關應變機制。

他表示，「大量傷患事故」這個名稱容易令人誤解，因為一般人聽到「Casualty」往往會聯想到死亡，但實際上，只要病患人數超過六人，就符合大量傷患事故的定義。

舊金山米慎區（Mission District）一棟公寓周六晚間發生火警，5名居民送醫、12人被迫離開住所。（舊金山消防局提供）