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周六一早突然停電 舊金山逾6000戶受影響

記者李怡/舊金山即時報導
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周六一早突然停電，舊金山逾6000戶受影響。（記者李怡/攝影）
周六一早突然停電，舊金山逾6000戶受影響。（記者李怡/攝影）

周六（29日）一早，舊金山海特區（Haight）、西增區（Western Addition）等多個社區突然發生大規模停電，一度造成超過6000戶PG&E用戶失去電力。正值周末，不少居民剛起床便發現家中沒電，附近商戶營業也受到不同程度影響。經搶修後，大部分用戶已於上午恢復供電。

根據太平洋瓦電公司（PG&E）停電資訊，停電約於上午7時38分發生，屬於非計畫性停電，一度有約6025戶用戶受到影響。停電範圍主要集中在海特與西增區及周邊地區。

由於停電發生在周六早晨，對居民日常生活造成直接影響。家中照明、網路、咖啡機及部分廚房電器無法使用，對周末一早準備開門營業的咖啡店、餐館和零售商戶而言，也可能造成不便。特別是餐飲業者，冰箱、收銀系統及刷卡設備均依賴電力，停電時間一旦拉長，可能影響正常營業。

PG&E隨後派員進行搶修，受影響戶數逐步下降。至上午9時50分左右，大部分地區已恢復供電，仍有約79戶處於停電狀態，意味著超過九成用戶在兩個多小時內恢復電力。

目前PG&E尚未公布此次大規模停電的確切原因。非計畫性停電可能涉及設備故障、電線受損或其他突發狀況，但在官方完成調查前，事故原因仍有待確認。

舊金山市區人口密集，商戶、住宅與公共交通高度依賴穩定供電，即使停電僅持續數小時，也可能對居民生活和小商家造成連鎖影響。對餐館而言，除了無法正常烹調和結帳，冷藏、冷凍食品若長時間失去適當保存溫度，也可能帶來額外損失。

PG&E提醒，遇到停電時，民眾可透過其停電資訊系統查看所在區域的最新恢復進度；若發現掉落或受損的電線，應與電線保持距離，並立即通報相關單位。

截至周六中午，大部分受影響地區已恢復正常供電，剩餘用戶的電力也陸續恢復。此次停電雖未持續太久，但6000多戶在周末清晨同時失去電力，再次凸顯市區供電穩定對居民生活及小商戶營運的重要性。

精華 FAQ

  • 根據PG&E停電資訊，事故發生於上午7時38分，最初約有6025戶用戶失去電力，主要集中在海特區、西增區及周邊地帶，屬於非計畫性停電。

  • PG&E派員搶修後，受影響戶數逐步下降；到上午9時50分左右，大部分地區已恢復供電，僅剩約79戶仍停電，顯示多數用戶在兩個多小時內復電。

  • 周六清晨停電讓居民無法使用照明、網路與家電，也影響咖啡店、餐館和零售商開門營業；餐飲業更可能因冰箱、收銀與刷卡設備停擺而受損。

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