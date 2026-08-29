大白天街頭開槍，舊金山Mission Bay少年中彈。（記者李怡/攝影）

據舊金山 消防局消息，舊金山Mission Bay周五（28日）下午發生槍擊 案，一名未成年少年腿部中彈受傷。消防局趕到現場後為傷者提供急救，隨後由救護人員送往醫院，所幸傷勢沒有生命危險。截至發稿時警方尚未逮捕任何嫌疑人，案件仍在調查中。

消防局表示，28日下午約4時17分接獲槍擊報案，趕往4th Street與Channel Street交界處。抵達後發現一名未成年男性身上有槍傷，立即在現場提供救助，之後由醫護人員送院治療。

舊金山消防局發言人Mariano Elias表示，少年腿部中槍，但傷勢並不危及生命。目前尚未公布受害者的具體年齡和身分，也沒有說明槍擊發生前是否曾出現爭執，嫌疑人特徵及犯案動機同樣尚未公布。

案發地點位於第四街橋南側，鄰近Oracle Park、Mission Rock及UCSF Mission Bay一帶。這一區近年住宅、餐飲及大型活動場所快速增加，平日已有不少居民、上班族和遊客往來，周末舉行球賽或大型活動時，人流更加密集。

值得注意的是，這已不是Mission Bay近期首次發生槍擊。今年6月30日晚間，Mission Bay Boulevard一帶曾發生另一起槍擊案，兩人中槍受傷。當時附近剛舉行完世界盃足球賽觀賽活動及DJ活動，警方表示，槍擊疑似由口角衝突引發，一名男子開槍後逃離現場，兩名傷者均無生命危險。

28日最新槍擊案發生後，當局沒有立即公布更多案情，也沒有宣布是否已鎖定嫌疑人。截至目前，沒有任何人因此案被捕。

當局呼籲，任何目擊案發經過或掌握相關線索的民眾，可致電舊金山警察局線索專線415-575-4444，也可發送簡訊至Tip411，並在訊息開頭註明「SFPD」。案件仍在持續調查中。