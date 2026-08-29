我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

勞工節折扣季開跑 年底節日提前搶好康

屋崙遊民營地驚見腐屍　死者疑因感情糾紛遇害

記者王湘涵/屋崙即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

屋崙一處遊民營地今年6月驚見一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛的男性遺體，死者臉部還被膠帶覆蓋。案件調查近三個月後，42歲男子弗洛雷斯（Sergio Omar Flores）本周遭逮捕並被控謀殺，28日首次出庭，目前不得保釋。

阿拉米達縣地方檢察官狄克森（Ursula Jones Dickson）28日宣布案件最新進展。弗洛雷斯26日上午遭到逮捕，地方檢察官辦公室27日正式對他提出謀殺罪指控，目前關押在聖他利達監獄。

這起命案可追溯至6月9日，屋崙警方當天在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue及580號州際公路下方的一處遊民營地發現遺體，隨即展開命案調查。死者後來被確認為43歲的桑切斯（Gaspar Sanchez），他並未住在這處遊民營地，但經常出入；弗洛雷斯則是營地居民。根據《東灣時報》報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與桑切斯發生爭執，涉嫌將他毆打致死。

警方研判，命案可能發生在4月9日至6月3日之間，直到6月9日遺體才被警方發現。根據KRON4報導，弗洛雷斯28日首次出庭，案件提審延至31日上午9點舉行。狄克森同日發表聲明，表示屋崙警方經過持續追查，最終鎖定並逮捕嫌犯，並形容這是一起「駭人的犯罪」。

精華 FAQ

  • 警方於6月9日在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue與580號州際公路下方的遊民營地，發現一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛且臉部被膠帶覆蓋的男性遺體。

  • 42歲的弗洛雷斯於26日上午遭逮捕，阿拉米達縣地方檢察官27日正式以謀殺罪起訴他；他28日首次出庭，目前關押在聖他利達監獄，且不得保釋。

  • 根據報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與死者桑切斯發生爭執，進而涉嫌將43歲的桑切斯毆打致死；警方也認為命案可能發生在4月9日至6月3日之間。

遊民 屋崙 遺體

上一則

Pokémon XP舊金山首登場5萬人搶票朝聖 總監Chris Brown曝光未來計劃

下一則

大白天街頭開槍　舊金山Mission Bay少年中彈

延伸閱讀

泰國17歲少女箱屍命案 驗屍證實窒息 澳籍嫌犯最重判死刑

泰國17歲少女箱屍命案 驗屍證實窒息 澳籍嫌犯最重判死刑
東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕

東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕
布碌崙17歲少年頭部中彈亡 警緝2嫌

布碌崙17歲少年頭部中彈亡 警緝2嫌
貝賽父子疑阻止偷車遭刺傷 兩嫌騎機車逃逸

貝賽父子疑阻止偷車遭刺傷 兩嫌騎機車逃逸
麻州少年弒母殺弟 行凶前多次問ChatGPT構思殺害情節

麻州少年弒母殺弟 行凶前多次問ChatGPT構思殺害情節

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
格林到達老汕頭的中心，在小公園品嘗當地招牌美食滷鵝、生醃海鮮，還認真嘗試使用筷子。（取自勇士官媒）

勇士球員格林、巴特勒中國行 體驗地道文化

2026-08-24 20:06
舊金山49人隊老闆約克（Jed York）日前在俄亥俄州遭警方逮捕，起因是涉嫌嫖娼。圖為今年2月約克在舊金山的記者會上。(美聯社)

49人隊老闆約克涉嫖 在俄州被捕 認罪罰1150元

2026-08-24 14:01
約克於2024年正式成為49人隊的大老闆。（俄州East Palestine警局提供）

49人億萬富豪老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆…對方竟是臥底警察

2026-08-25 16:05
PG&E宣布擴大V2X計畫，符合資格的加州電動車車主最高可享1萬3000美元獎勵。（美聯社）

PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

2026-08-26 13:20

超人氣

更多 >
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」

「青簪行」女一差點不是楊紫？ 景甜爆當年曾爭角 「片酬隨劇方開」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲