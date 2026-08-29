屋崙遊民營地驚見腐屍 死者疑因感情糾紛遇害
屋崙一處遊民營地今年6月驚見一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛的男性遺體，死者臉部還被膠帶覆蓋。案件調查近三個月後，42歲男子弗洛雷斯（Sergio Omar Flores）本周遭逮捕並被控謀殺，28日首次出庭，目前不得保釋。
阿拉米達縣地方檢察官狄克森（Ursula Jones Dickson）28日宣布案件最新進展。弗洛雷斯26日上午遭到逮捕，地方檢察官辦公室27日正式對他提出謀殺罪指控，目前關押在聖他利達監獄。
這起命案可追溯至6月9日，屋崙警方當天在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue及580號州際公路下方的一處遊民營地發現遺體，隨即展開命案調查。死者後來被確認為43歲的桑切斯（Gaspar Sanchez），他並未住在這處遊民營地，但經常出入；弗洛雷斯則是營地居民。根據《東灣時報》報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與桑切斯發生爭執，涉嫌將他毆打致死。
警方研判，命案可能發生在4月9日至6月3日之間，直到6月9日遺體才被警方發現。根據KRON4報導，弗洛雷斯28日首次出庭，案件提審延至31日上午9點舉行。狄克森同日發表聲明，表示屋崙警方經過持續追查，最終鎖定並逮捕嫌犯，並形容這是一起「駭人的犯罪」。
警方於6月9日在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue與580號州際公路下方的遊民營地，發現一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛且臉部被膠帶覆蓋的男性遺體。 42歲的弗洛雷斯於26日上午遭逮捕，阿拉米達縣地方檢察官27日正式以謀殺罪起訴他；他28日首次出庭，目前關押在聖他利達監獄，且不得保釋。 根據報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與死者桑切斯發生爭執，進而涉嫌將43歲的桑切斯毆打致死；警方也認為命案可能發生在4月9日至6月3日之間。
精華 FAQ
警方於6月9日在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue與580號州際公路下方的遊民營地，發現一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛且臉部被膠帶覆蓋的男性遺體。
42歲的弗洛雷斯於26日上午遭逮捕，阿拉米達縣地方檢察官27日正式以謀殺罪起訴他；他28日首次出庭，目前關押在聖他利達監獄，且不得保釋。
根據報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與死者桑切斯發生爭執，進而涉嫌將43歲的桑切斯毆打致死；警方也認為命案可能發生在4月9日至6月3日之間。
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