屋崙遊民營地驚見腐屍　死者疑因感情糾紛遇害

屋崙 一處遊民 營地今年6月驚見一具遭綑綁掩埋、已開始腐爛的男性遺體 ，死者臉部還被膠帶覆蓋。案件調查近三個月後，42歲男子弗洛雷斯（Sergio Omar Flores）本周遭逮捕並被控謀殺，28日首次出庭，目前不得保釋。

阿拉米達縣地方檢察官狄克森（Ursula Jones Dickson）28日宣布案件最新進展。弗洛雷斯26日上午遭到逮捕，地方檢察官辦公室27日正式對他提出謀殺罪指控，目前關押在聖他利達監獄。

這起命案可追溯至6月9日，屋崙警方當天在34街500號街區、靠近Telegraph Avenue及580號州際公路下方的一處遊民營地發現遺體，隨即展開命案調查。死者後來被確認為43歲的桑切斯（Gaspar Sanchez），他並未住在這處遊民營地，但經常出入；弗洛雷斯則是營地居民。根據《東灣時報》報導，弗洛雷斯疑似因一名兩人都認識的女子與桑切斯發生爭執，涉嫌將他毆打致死。

警方研判，命案可能發生在4月9日至6月3日之間，直到6月9日遺體才被警方發現。根據KRON4報導，弗洛雷斯28日首次出庭，案件提審延至31日上午9點舉行。狄克森同日發表聲明，表示屋崙警方經過持續追查，最終鎖定並逮捕嫌犯，並形容這是一起「駭人的犯罪」。