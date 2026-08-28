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太空迷有福了 JPL罕見開放參觀 免費門票29日9點開搶

記者王湘涵/灣區即時報導
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Explore JPL開放活動讓民眾近距離接觸太空科技與研究成果，現場也設有適合...
Explore JPL開放活動讓民眾近距離接觸太空科技與研究成果，現場也設有適合親子參與的展示。（翻攝自JPL官網）

走進NASA任務控制中心、近距離看火星探測車，太空迷千萬別錯過。美國太空總署噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory，JPL）今年迎來90周年，將於10月10、11日舉辦「Explore JPL 2026」開放活動，免費門票將於29日上午9點開放預約。官方表示，依往年經驗，門票可能在短短10至15分鐘內全數額滿。

位於南加州、由加州理工學院為NASA管理的JPL，是美國重要的太空與機器人探索中心。今年的Explore JPL也是自2023年後，再度舉辦大型開放活動。活動兩天皆從上午9點30分至下午4點，讓一般民眾有機會走進平時不易進入的太空任務設施。

今年活動規畫「改變世界的任務」（Missions That Changed the World）、「從月球到火星」（Moon to Mars）、「飛行中」（In Flight）及「創客空間」（Makerspace）四大主題。參觀者可以進入著名的太空飛行操作設施（Space Flight Operations Facility），這座被列為國家歷史地標的任務控制中心，至今仍負責與航行於太空中的探測器通訊。

民眾也能一窺太空船組裝設施及機械工場，了解精密太空船零件如何製作；現場還將展示自主月球探測車、搜救機器人等研究成果，以及「毅力號」火星探測車、「航海家號」及「伽利略號」的全尺寸模型。微型裝置實驗室（Microdevices Laboratory）也將開放，介紹微型科技如何應用於太空探索及地球科學。

JPL歷史可追溯至1936年的火箭推進研究，1958年參與美國第一顆人造衛星「探險者1號」任務；NASA同年成立後，JPL隨後成為其重要研究中心。此後包括「航海家號」、「伽利略號」、「卡西尼號」、火星探測車「毅力號」及「歐羅巴快船」等重要太空任務，都與JPL密切相關。

Explore JPL免費入場，2歲及以下兒童不需門票，其餘參觀者都必須持票。門票將於8月29日上午9點在JPL官網開放預約，採先到先得，每次最多可預約5張，並須在訂票時填寫所有參觀者姓名，不得轉讓或販售，若出現重複姓名，訂單可能被取消。

門票採指定時段入場，民眾不能早於票面時間進入園區；18歲以上參觀者入場時須出示政府核發的身分證件。現場提供免費停車，但車輛進入JPL園區時可能接受檢查；大型背包、硬殼冰桶、無人機及專業長焦鏡頭攝影器材等也禁止攜帶。

NASA噴射推進實驗室將於10月10、11日舉辦「Explore JPL 202...
NASA噴射推進實驗室將於10月10、11日舉辦「Explore JPL 2026」開放活動，免費門票29日上午9點開放預約。（翻攝自JPL官網）

民眾在JPL開放活動中近距離觀看火星探測車模型。今年Explore JPL也將展...
民眾在JPL開放活動中近距離觀看火星探測車模型。今年Explore JPL也將展示「毅力號」等全尺寸模型。（翻攝自JPL官網）

精華 FAQ

  • Explore JPL 2026將在10月10、11日舉行，免費門票則於8月29日上午9點在官網開放預約，官方提醒依往年經驗，票券可能在10至15分鐘內售完。

  • 民眾可進入Space Flight Operations Facility任務控制中心，也能參觀太空船組裝設施、機械工場與Microdevices Laboratory，並看到毅力號、航海家號、伽利略號全尺寸模型及多項研究成果。

  • 門票採先到先得，每次最多可訂5張，需填寫所有參觀者姓名且不可轉讓；18歲以上須帶政府證件，不能早於票面時間入場，現場雖免費停車，但大型背包、硬殼冰桶、無人機等物品禁止攜帶。

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