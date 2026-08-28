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莫甘山300人大派對爆槍擊1死6傷 17歲嫌犯落網

記者王湘涵/莫甘山即時報導
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上個月，南灣莫甘山附近一場超過300人參加的大型生日派對爆發槍擊案，造成1人死亡、6人受傷。聖他克拉拉縣警局27日宣布，在沙林納逮捕一名17歲嫌犯。由於嫌犯未成年，姓名並未公布。

警方表示，調查及戰術小組27日前往沙林納一處住宅執行高風險搜索令，將17歲嫌犯逮捕。這起槍擊案發生於7月25日晚間，地點位於莫甘山附近未建制地區，當時現場正在舉辦一場透過社群媒體宣傳的「快閃式」生日派對，吸引超過300人參加。

根據KTVU報導，這場派對是為一名Twitch直播主舉辦，活動並未取得大型聚會所需許可，地主事前也不知道有人要在其土地上舉辦派對。主辦方直到活動開始前數小時才公布地點，最後約有300人聚集在Hale Avenue與Miramonte Avenue附近的空地。

案發當晚約10點16分，警方接獲通報，指街上有喝醉的民眾，並有人朝行經車輛丟擲瓶子。警員趕抵現場時傳出多聲槍響，數百名參加者倉皇逃離。警方隨後發現共有7人中槍，其中18歲聖荷西青年羅梅洛五世（Desiderio "Desi" Romero V）死亡，另外6人受傷。

案發後，聖他克拉拉縣警局與聯邦調查局（FBI）合作調查，FBI並曾提供2萬元懸賞金，希望取得有助破案的線索。警方表示，社區民眾透過FBI數位媒體線索平台提供大量情報、影片及照片，最終協助調查人員鎖定嫌犯。

聖他克拉拉縣警長強森（Robert Jonsen）感謝民眾提供線索，並表示在執法合作夥伴及聖他克拉拉縣地方檢察官辦公室共同努力下，案件朝為受害者及家屬伸張正義更進一步。17歲嫌犯預計31日在聖荷西的聖他克拉拉縣少年司法法院出席拘留聽證。

精華 FAQ

  • 案發地點是一場透過社群媒體宣傳的快閃式生日派對，現場吸引超過300人參加，且未取得大型聚會所需許可，地主事前也不知道有人在其土地上辦活動。

  • 警方指出，槍擊共造成7人中槍，其中18歲的聖荷西青年羅梅洛五世身亡，另有6人受傷。案發時現場一度陷入混亂，數百名參加者倉皇逃離。

  • 聖他克拉拉縣警局27日前往沙林納一處住宅執行高風險搜索令，成功逮捕嫌犯；警方表示是靠FBI數位平台與民眾提供的影片、照片和情報鎖定對象，嫌犯31日將出席少年司法法院拘留聽證。

槍擊 社群媒體 聖荷西

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