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大蘇爾再起野火 新火勢快速觸發撤離令 近1800消防員兩線作戰

記者王子涵╱舊金山即時報導
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消防單位大舉投入空中力量滅火，至少六架直升機參與灑水作業，並調派空中加油機支援。...
消防單位大舉投入空中力量滅火，至少六架直升機參與灑水作業，並調派空中加油機支援。（取自加州消防廳網站）

加州著名景區大蘇爾（Big Sur）的野火威脅再度升高。蒙特瑞縣（Monterey County）南部26日上午爆發新的普拉斯基特野火（Plaskett Fire），火勢在崎嶇山區迅速蔓延，當局緊急發布撤離命令及警告。與此同時，附近規模更大的Timber Fire仍持續燃燒，消防人員面臨兩線作戰。

據美國森林管理局及加州消防廳（Cal Fire）消息，普拉斯基特野火26日上午11時左右在Los Padres國家森林內、Los Burros Road以東一帶爆發。火場位於陡峭且難以進入的地形，截至當日下午，官方通報火場約40畝，控制率仍為0%。火勢一度跨越山谷排水區後改變方向，向山坡上方延燒，約8棟建築面臨潛在威脅。

蒙特瑞縣警辦公室隨即對MRY-F036區域發布強制撤離命令，代表當地居民面臨生命及財產的即時威脅，必須立即離開；鄰近MRY-F035及MRY-F037區域則收到撤離警告，居民被要求做好隨時撤離的準備。

消防單位大舉投入空中力量滅火，至少六架直升機參與灑水作業，並調派空中加油機支援。地面上，精銳Hotshot消防隊試圖接近火場邊緣，重型機具則開闢防火線。消防人員同時前往Los Perros Road及Burro Road一帶保護住宅並協助居民撤離。火災原因目前仍在調查，暫無人員傷亡或房屋被毀的報告。

這場新野火也讓大蘇爾地區的消防情勢更加吃緊。距離普拉斯基特野火約40哩處，Timber Fire已燃燒超過兩周。截至26日上午，火場面積達1萬7817畝，控制率僅23%，並威脅數百棟建築，近1800名消防人員投入滅火。部分原本投入Timber Fire的資源，也被調往支援新火場。

消防官員警告，當地持續炎熱乾燥、濕度偏低，加上午後陣風，都可能進一步助長火勢。隨著兩場野火同時燃燒，大蘇爾及蒙特瑞縣沿岸地區的火災威脅仍可能持續升高。

消防單位大舉投入空中力量滅火，至少六架直升機參與灑水作業，並調派空中加油機支援。...
消防單位大舉投入空中力量滅火，至少六架直升機參與灑水作業，並調派空中加油機支援。（加州消防廳提供）

精華 FAQ

  • 這場新火26日上午11時左右在Los Padres國家森林、Los Burros Road以東爆發，地形陡峭難進入。當日下午火場約40畝、控制率0%，並一度威脅約8棟建築。

  • 蒙特瑞縣警辦公室對MRY-F036發布強制撤離命令，代表居民面臨即時生命與財產威脅，必須立刻離開；MRY-F035與MRY-F037則收到撤離警告，需隨時準備撤離。

  • 距離新火約40哩的Timber Fire已燒超過2周，火場達1萬7817畝、控制率僅23%，還威脅數百棟建築。近1800名消防員投入，部分資源也被調去支援新火場。

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