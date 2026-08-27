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半夜不能滑IG了 青少年預設每天限2小時 Meta新規家長才能解除

記者王湘涵/灣區即時報導
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Meta青少年新規即將上路，但青少年經常在不同社群平台間移動。Meta呼籲其他平...
Meta青少年新規即將上路，但青少年經常在不同社群平台間移動。Meta呼籲其他平台採取類似的青少年保護措施。（記者王湘涵╱攝影）

家有青少年的家庭，社群使用規則將迎來大改變。未滿18歲使用者未來滑Instagram、Facebook，將預設每天最多2小時，午夜12時至清晨6時也將限制使用；若想解除限制，必須經過家長同意。

Meta 26日與包括加州在內的多州檢察長，就青少年社群媒體成癮訴訟達成和解。根據NBC灣區新聞報導，Meta將向參與訴訟的州支付約180億元，並同意對旗下平台進行一系列調整，部分新規最快數月內陸續上路。

其中最受家庭關注的，是未滿18歲使用者將預設每天最多使用Instagram和Facebook兩小時，青少年無法自行解除限制，必須經家長同意；午夜12時至清晨6時也將限制使用。上課期間上午8時至下午3時則進入「School Mode」，停止發送通知。

其他措施還包括隱藏貼文按讚或回應數、限制使用「極端美顏濾鏡」（extreme makeup filters），並允許青少年選擇非演算法排序的動態消息及關閉影片自動播放。青少年連續使用平台超過15分鐘，以及一天累計使用達60分鐘、90分鐘時，也會收到提醒。

Meta也將加強年齡驗證，並偵測可能未滿13歲的帳號；不過，新規也帶來隱私疑慮。非營利組織Free Press資深法律顧問貝納維德茲（Nora Benavidez）關切，家長究竟需要提供多少個人資訊，才能證明孩子的年齡。聖荷西州大工程學教授巴納法（Ahmed Banafa）則指出，年齡驗證可能是Meta執行新規最困難的部分，如何在隱私與保護青少年之間取得平衡，仍是一大挑戰。

限制Instagram、Facebook後，青少年會不會轉戰其他平台，也是新規成效的關鍵。史丹福大學青少年心理健康與福祉中心計畫主任哈里森（Vicki Harrison）指出，青少年並非只使用單一平台，而是會在不同平台間移動，如果相關措施能跨平台實施，對青少年的影響可能更大。Meta目前也呼籲TikTok及YouTube採取類似措施。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 未滿18歲帳號將預設每天最多使用Instagram和Facebook 2小時，午夜12時至清晨6時禁用；若要解除限制，必須取得家長同意，並配合上課時段的School Mode。

  • Meta還會隱藏貼文按讚與回應數、限制極端美顏濾鏡，並讓青少年可選非演算法排序動態消息、關閉影片自動播放；連續用15分鐘或累計達60、90分鐘也會提醒。

  • 外界擔心年齡驗證會要求家長提供多少個人資訊，隱私風險不小；專家也指出，Meta如何準確辨識未滿13歲帳號、並在保護青少年與維護隱私間取得平衡，是最大難題。

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