我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包貝爾開房紅髮女「非買春」 妻包文婧愛得卑微 網勸快離婚

10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖

星巴克聯名史努比秋季新品將登場

記者龔玥╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克將再度聯手史努比推出秋季飲品。（記者龔玥╱攝影）
星巴克將再度聯手史努比推出秋季飲品。（記者龔玥╱攝影）

星巴克再度攜手「花生漫畫」（Peanuts）經典角色史努比（Snoopy），推出秋季主題聯名周邊。據相關資訊，新一季「Snoopy x Starbucks」系列預計於9月15日上市，並被列入星巴克秋季系列。新品涵蓋馬克杯、隨行杯、鑰匙扣、包袋及毛絨玩偶等，整體設計融入秋季及萬聖節元素。

這場聯名熱潮延續了星巴克近一年在收藏型杯具市場掀起的搶購風潮。去年年底，星巴克推出透明玻璃Bearista小熊冷飲杯，原本只是季節限定周邊，卻意外成為爆款。

星巴克今年7月回顧這款商品時表示，2025年假日季推出的Glass Bearista Cold Cup不到一天便售罄，成為星巴克周邊業務發展的重要轉捩點。這款透明小熊杯最初於2025年11月進入美國市場，售價為29.95美元。由於數量有限，上市後迅速售罄，不少消費者在社交媒體上分享尋找商品的經歷，二手市場也隨之出現明顯溢價。

在Bearista爆紅之後，星巴克今年繼續推出不同主題的透明小熊杯，包括今年夏季推出的Pink Bearista版本。因此，今年的史努比聯名也受到收藏者高度關注。尤其市場上目前流傳的消息顯示，新系列可能推出透明史努比造型杯。有消費者表示，去年親眼見證了淩晨排隊搶購透明小熊杯的火爆場面，今年不想再錯過，決定提前出手，爭取第一時間買到心儀的新品。

不過，這類聯名商品通常數量有限，各門店的庫存也不完全相同，因此即使同一地區的不同門店，商品供應情況也可能存在明顯差異。消費者如果專程尋找某一款杯子或玩偶，可能需要多跑幾家門店。

精華 FAQ

  • 新一季「Snoopy x Starbucks」系列預計於9月15日上市，列入星巴克秋季系列，商品涵蓋馬克杯、隨行杯、鑰匙扣、包袋及毛絨玩偶等周邊。

  • 原因在於星巴克近一年已因收藏型杯具引發搶購潮，尤其Bearista小熊冷飲杯迅速售罄，二手市場也出現溢價，使得新聯名自然被視為熱門搶手貨。

  • 由於聯名商品通常數量有限，而且各門店庫存不一致，即使同一地區不同門市也可能缺貨，若想找特定杯款或玩偶，往往需要多跑幾家門店。

萬聖節 星巴克

上一則

列治文區珠寶店遭洗劫　店主痛心：20多年心血全被毀

延伸閱讀

「航海王」確定與麥當勞和「海綿寶寶」聯名開心樂園餐

「航海王」確定與麥當勞和「海綿寶寶」聯名開心樂園餐
Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸 1個漲至4.99元

Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸 1個漲至4.99元
狗狗日好康登場 灣區周末300多隻毛孩等新家

狗狗日好康登場 灣區周末300多隻毛孩等新家
蘋果相機版AirPods影片外洩 彭博：量產卡關 仍將於明年問世

蘋果相機版AirPods影片外洩 彭博：量產卡關 仍將於明年問世
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

2026-08-19 17:07
圖為遇難者想要抵達的惡水路（Badwater Road），當天死亡谷的氣溫最高達116度。（國家公園局官網）

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

2026-08-23 16:22
一棟以義大利科莫湖湖畔別墅為靈感打造的灣區豪宅，近日傳出買家身分，是一名年僅31歲的AI科技新貴吳宇懷。（取材自吳宇懷官方X平台帳號）

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

2026-08-21 15:15
灣區吉爾洛早期大學預科學校在「美國新聞與世界報導」的全美最佳公立高中排行榜中，從去年的第64名升到今年的第37名。（取自谷歌地圖）

美國新聞與世界報導排行榜 灣區3公立高中進加州前10

2026-08-20 02:15
佛利蒙大華超市美食廣場周六晚間擺開12張麻將桌，不同年齡、族裔民眾一起切磋牌技，陌生牌友也能湊桌，現場氣氛熱鬧。（記者王湘涵／攝影）

邊打邊吃 佛利蒙大華超市麻將夜連6場周六登場 搭配不同主題美食

2026-08-20 02:18

超人氣

更多 >
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕