星巴克聯名史努比秋季新品將登場

星巴克將再度聯手史努比推出秋季飲品。（記者龔玥╱攝影）

星巴克 再度攜手「花生漫畫」（Peanuts）經典角色史努比（Snoopy），推出秋季主題聯名周邊。據相關資訊，新一季「Snoopy x Starbucks」系列預計於9月15日上市，並被列入星巴克秋季系列。新品涵蓋馬克杯、隨行杯、鑰匙扣、包袋及毛絨玩偶等，整體設計融入秋季及萬聖節 元素。

這場聯名熱潮延續了星巴克近一年在收藏型杯具市場掀起的搶購風潮。去年年底，星巴克推出透明玻璃Bearista小熊冷飲杯，原本只是季節限定周邊，卻意外成為爆款。

星巴克今年7月回顧這款商品時表示，2025年假日季推出的Glass Bearista Cold Cup不到一天便售罄，成為星巴克周邊業務發展的重要轉捩點。這款透明小熊杯最初於2025年11月進入美國市場，售價為29.95美元。由於數量有限，上市後迅速售罄，不少消費者在社交媒體上分享尋找商品的經歷，二手市場也隨之出現明顯溢價。

在Bearista爆紅之後，星巴克今年繼續推出不同主題的透明小熊杯，包括今年夏季推出的Pink Bearista版本。因此，今年的史努比聯名也受到收藏者高度關注。尤其市場上目前流傳的消息顯示，新系列可能推出透明史努比造型杯。有消費者表示，去年親眼見證了淩晨排隊搶購透明小熊杯的火爆場面，今年不想再錯過，決定提前出手，爭取第一時間買到心儀的新品。

不過，這類聯名商品通常數量有限，各門店的庫存也不完全相同，因此即使同一地區的不同門店，商品供應情況也可能存在明顯差異。消費者如果專程尋找某一款杯子或玩偶，可能需要多跑幾家門店。