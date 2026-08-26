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列治文區珠寶店遭洗劫　店主痛心：20多年心血全被毀

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山列治文區珠寶工作室Modern Relics日前遭竊，多個玻璃展示櫃被砸碎...
舊金山列治文區珠寶工作室Modern Relics日前遭竊，多個玻璃展示櫃被砸碎，存放的珠寶設計作品被洗劫一空。（ Instagram 截圖）

舊金山標準」報導，舊金山列治文區經營近20年的珠寶工作室Modern Relics日前遭竊，店主兼珠寶設計師Alix Blüh估計，失竊商品及店內損失合計高達20萬至30萬元。更令她難以接受的是，被偷走的不只是昂貴珠寶，還包括她20多年累積的設計、模具與創作材料。她形容，竊賊幾乎「摧毀了一生的心血」。

案件發生在8月12日深夜至13日凌晨。Modern Relics位於列治文區Cabrillo街771號，Blüh已在這個地址經營18年。13日上午約10時，她來到店裡時，發現大門被強行撬開，店內一片狼藉，多個玻璃珠寶展示櫃被砸碎，存放最珍貴作品的櫃子也被洗劫一空。

「到處都是碎玻璃，所有東西都被毀了。」Blüh接受當地媒體Gazetteer SF訪問時表示，超過150件獨一無二的珠寶被偷，包括黃金、鑽石及樹枝狀瑪瑙等作品，其中不少是她親手製作、具有收藏價值的珠寶。寶石、工具、珍貴材料，以及20多年來保存的原創手工雕刻鑄件也全部失竊。

店內遭到的破壞甚至超越一般入室盜竊。Blüh說，除了展示櫃和家具被破壞，店內一些地方還被灑上溶劑及粉末。冰箱內一瓶酒也被拿出，砸在存放珍貴作品的工具櫃上。店內監控攝影機同樣遭到破壞。不過，附近鄰居的監控畫面拍到一名身材較瘦小的人，當晚乘電動滑板車抵達並離開現場。目前警方尚未公布嫌犯身分。

對Blüh而言，最大的打擊並不是單純的商品損失。她花了20多年打造Modern Relics，這裡既是珠寶店，也是她工作的工坊和藝廊。

更雪上加霜的是，這筆損失沒有保險理賠。珠寶工作室所需的專門保險費用高、限制也多，並不適合Blüh這類小型獨立工作室的經營方式，因此此次數十萬元損失並未投保。

精華 FAQ

  • 店主Alix Blüh估計，失竊商品與店內破壞合計損失約20萬至30萬元，且被偷走的多為獨一無二作品、工具與珍貴材料，實際打擊遠超單純金額。

  • 除了超過150件珠寶外，珠寶店內的展示櫃、家具、監視器、工具櫃與珍貴作品存放處都遭破壞，20多年累積的原創雕刻鑄件與設計材料也被一併偷走。

  • 因珠寶工作室所需的專門保險費用高、限制多，不適合這類小型獨立工作室的經營方式，因此Modern Relics此次數十萬元損失並沒有投保，也無法獲得理賠。

舊金山

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