聖荷西警匪交火 警員中彈送醫 嫌疑人當場死亡

聖荷西警員追捕持械搶劫嫌疑人遭槍擊。示意圖。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西 警方表示，一名涉嫌涉及兩起持械搶劫案的男子26日下午在逃避警方追捕過程中進入住宅，並向警員開槍，導致一名警員中彈受傷。警方隨後與嫌疑人發生交火，嫌疑人中彈後死亡。

事件發生在聖荷西Tamien Park附近的Lick Avenue與Goodyear Street一帶。警方表示，事件始於當天凌晨12時30分左右。當時警員發現一名涉嫌兩起持械搶劫案的嫌疑人正駕駛一輛SUV ，於是試圖將其攔截。

警方稱，嫌疑人隨後向警員拔槍，之後駕車逃離現場，並最終棄車逃跑。警方追查過程中發現，嫌疑人進入附近一處住宅。

由於屋內可能有其他人員，警員進入住宅搜尋嫌疑人，同時確認居民安全。聖荷西警察局公共資訊代表Stacie Shih表示，警員進入住宅後發現屋內有一家人，其中至少包括一名未成年人。警方隨後發現嫌疑人藏在住宅內。

據Nbc Bay Area的報導，嫌疑人向兩名警員開槍，其中一名警員至少中彈一次。警方立即還擊，嫌疑人也在交火過程中中槍，最終在現場死亡。受傷警員隨後被送往當地醫院接受治療。聖荷西警察局在社交媒體上表示，該警員的情況已經穩定。其他警員當晚也前往醫院陪伴和支持受傷同事。

事件發生後，現場一度部署大量警力，聖塔克拉拉縣警長辦公室及聖荷西警方特警（SWAT）均參與行動。聖荷西市長馬漢的團隊表示，市長當晚前往醫院瞭解受傷警員情況。

警方目前尚未公佈嫌疑人的身份，也沒有立即透露其涉及的兩起持械搶劫案具體發生地點及案情。

由於現場調查持續進行，警方一度要求民眾避開Lick Avenue與Goodyear Street附近區域。警方表示，案件仍在調查中，後續將進一步厘清嫌疑人開槍、警員還擊以及嫌疑人死亡的具體經過。