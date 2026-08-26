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Anthropic告知舊金山雇員居家辦公 因安保團隊罷工

記者王子涵／舊金山即時報導
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為避免潛在安全問題，Anthropic隨後通知員工，本周一及周二不要前往舊金山辦...
為避免潛在安全問題，Anthropic隨後通知員工，本周一及周二不要前往舊金山辦公室，改為居家工作。路透

人工智能公司Anthropic近日要求舊金山辦公室的員工暫時居家辦公，原因是負責辦公室安全的安保人員可能發動罷工。不過，代表相關保安人員的工會表示，目前並未發出本周罷工通知。

根據Business Insider報導，知情人士透露，Anthropic上周收到保安服務承包商Allied Universal的通知，稱旗下員工可能罷工。為避免潛在安全問題，Anthropic隨後通知員工，本周一及周二不要前往舊金山辦公室，改為居家工作。

Allied Universal拒絕說明向Anthropic發出的具體通知內容。公司發言人僅表示，正在密切關注情況，並將繼續確保安全及可靠的營運。

不過，代表Allied Universal員工的服務業僱員國際工會（Service Employees International Union，SEIU）表示，工會雖然正在與Allied Universal以及其他加州保安公司進行曠日持久的勞資談判，但目前並未舉行罷工授權投票，也沒有針對本周發出任何罷工威脅。

SEIU代表加州數千名保安人員，自今年4月以來一直就新合約進行談判。工會目前主要訴求包括提高工資、改善醫療福利，以及提供更完整的職業培訓。

Anthropic沒有對要求員工居家辦公一事發表評論。根據該公司的招聘資訊，Anthropic目前採取混合辦公制度，一般要求員工至少25%的工作時間在辦公室完成。

近年來，隨著人工智能產業迅速發展，科技公司對辦公室及高階主管的安全投入也持續增加。華爾街日報此前報導，包括Anthropic及OpenAI在內的人工智能公司，都曾面臨針對員工的安全威脅。

Anthropic總部位於舊金山，是目前全球最受矚目的人工智能公司之一。公司預計最快可能於8月申請首次公開募股（IPO），今年6月已秘密提交S-1上市申請草案。據Business Insider報導，在私人股權二級市場上，投資人近期給予Anthropic的估值一度達到1.5兆美元。

精華 FAQ

  • 因為負責辦公室安全的保安承包商Allied Universal傳出員工可能罷工，Anthropic為避免潛在安全問題，通知舊金山員工本周一、周二先不要進辦公室。

  • 代表保安員工的SEIU表示，目前並未舉行罷工授權投票，也沒有針對本周發出任何罷工威脅；工會仍在與相關保安公司進行長期勞資談判。

  • Anthropic總部位於舊金山，採混合辦公制度，並傳出最快可能於8月申請IPO；外界也關注其在AI產業快速擴張下，對安全與營運的投入。

舊金山 罷工 Anthropic

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