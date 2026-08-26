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狗狗日好康登場　灣區周末300多隻毛孩等新家

記者王湘涵╱灣區即時報導
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Berkeley Humane將於8月29日舉辦大型寵物認養活動，超過300隻毛...
Berkeley Humane將於8月29日舉辦大型寵物認養活動，超過300隻毛孩等待新家。（Berkeley Humane官網）

8月26日是全美狗狗日（National Dog Day），不少品牌趁機替毛孩加菜、送好康，從免費狗狗領巾、限定Pup Cup，到免費三天狗狗日托都有。灣區周末還將迎來大型寵物認養活動，超過300隻狗狗、貓咪等待新家。

連鎖咖啡品牌Dutch Bros今年再度推出狗狗日限定活動，26日上午5點起，顧客每購買一杯中杯或大杯飲料，就能免費獲得一條狗狗領巾，數量有限、送完為止，每名顧客最多可拿5條。今年共有三款領巾，但無法使用App提前點餐預留贈品。

Scooter's Coffee也在26日推出秋季限定Pup Cup，讓毛孩一起過節。這款狗狗點心由鮮奶油、狗狗零食及少量肉桂組成，僅在參與活動的門市供應，數量有限、送完為止。

狗狗日托及住宿業者Camp Bow Wow則祭出新客優惠，8月15日至31日期間完成免費入園評估的新狗狗，通過後可獲得三天免費Day Camp，並可在11月15日前使用，優惠限參與活動的門市。灣區利佛摩的三谷門市官網目前也列出這項三天免費日托優惠。

除了替家中毛孩過節，還有數百隻狗狗和貓咪等待一個家。Berkeley Humane將於29日上午10時至下午4時舉辦年度「Bark (& Meow) Around the Block」大型認養活動，超過30個灣區動物收容所及救援組織齊聚柏克萊，帶來超過300隻等待認養的狗、貓、幼犬及幼貓。

主辦方表示，這是加州規模最大的單一地點寵物認養活動。當天Berkeley Humane免收認養費，其他參與機構也將推出不同認養優惠；現場另有寵物用品、零食攤商及親子活動，民眾可免費入場。

8月26日全美狗狗日，Dutch Bros推出限定活動，購買中杯或大杯飲料可免費...
8月26日全美狗狗日，Dutch Bros推出限定活動，購買中杯或大杯飲料可免費獲得狗狗領巾，今年共有三款。（翻攝自Dutch Bros官網）

精華 FAQ

  • Dutch Bros推出買飲料送狗狗領巾，Scooter's Coffee提供秋季限定Pup Cup，Camp Bow Wow則給新客免費3天日托優惠，活動多數數量有限、送完為止。

  • 26日上午5點起，顧客每買1杯中杯或大杯飲料，可免費獲得1條狗狗領巾，每人最多5條，共有3款設計，但不能用App預點保留贈品。

  • Berkeley Humane將於29日上午10點至下午4點在柏克萊舉辦認養會，超過30個收容所與救援組織帶來300多隻貓狗，現場免認養費、免費入場，並有攤商與親子活動。

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