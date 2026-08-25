18歲亞馬遜夜班工 開車打瞌睡 撞死女機車手

最新由地檢處披露的案情，指出Adame案發前剛結束亞馬遜的通宵工作，並稱他駕車期間睡著，為這起致命事故提供新的背景。（美聯社）

一名18歲男子在亞馬遜 （Amazon ）上完通宵班後駕車返家，途中疑因疲勞在方向盤前睡著，在東巴洛阿圖（East Palo Alto）的101號公路撞上一名摩托車女騎士，造成38歲女子當場死亡。更令人震驚的是，男子撞人後沒有停車，反而棄車逃離灣區 ，最終在約200哩外的中央谷地被警方逮捕。

聖馬刁縣地檢處辦公室表示，18歲嫌犯Julian Adame Jr.案發前剛結束亞馬遜的夜班工作。檢方稱，他20日清晨開車時在方向盤前睡著，隨後撞上正在101號公路南向行駛的摩托車。

加州公路巡警（CHP）表示，事故約於20日上午6時05分發生，地點位於東巴洛阿圖University Avenue附近的101號公路南向路段。警方趕到現場時，在University Avenue通往101號公路南向的匝道附近發現倒地的摩托車及騎士。

死者其後被確認為居住在紅木城（Redwood City）的38歲女子Irma Elizabeth Oxlaj Vargas。她被當場宣告死亡。

警方調查認為，Vargas當時正在101號公路南向第四車道騎行，Adame駕駛的汽車從後方撞上摩托車。不過，肇事車輛並未停留在現場，駕駛隨即離去。

但Adame逃離時留下了一個致命線索。

CHP人員在事故現場搜索證據時，發現一面從肇事汽車脫落的車牌。警方循車牌迅速鎖定涉案車輛為一輛Acura TL轎車，之後在桑尼維Vargas Elementary School附近發現這輛遭棄置的汽車。

調查人員進一步確認駕駛為來自Kingsburg的18歲Adame，並發現他在事故後已離開灣區，前往杜拉瑞縣（Tulare County）的Cutler地區，距離事故現場約200哩。

警方跨縣追查，當天中午12時15分左右在Cutler找到Adame。從事故發生到嫌犯落網僅約六個小時。Adame隨後被送回聖馬刁縣監獄，以涉嫌重罪肇事逃逸及車輛過失殺人等罪名收押。

CHP最初表示，調查人員尚未確定酒精或毒品是否為事故因素。最新由地檢處披露的案情，則首次指出Adame案發前剛結束亞馬遜的通宵工作，並稱他駕車期間睡著，為這起致命事故提供新的背景。

事故造成101號公路南向多條車道在周四早晨通勤時段封閉數小時。CHP表示，肇事者離開事故現場並不代表可以逃避責任，調查人員在多個執法機構協助下，循著現場留下的證據，在數小時內跨越多個縣找到嫌犯。

目前針對Adame的刑事指控仍屬指控，在法院定罪前依法推定無罪。