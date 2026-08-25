開學一周仍在等學校，舊金山逾9000入學候補未解。（記者李怡╱攝影）

新學年已經開學超過一周，不少舊金山 家庭卻仍在等待孩子能否進入心儀學校。舊金山聯合校區（SFUSD）教育委員會25日晚舉行公開會議之際，學生分配制度帶來的不確定性持續受到家長關注。根據校區最新候補資料，全市目前仍有超過9000宗入學候補申請，其中僅六年級就約有1200宗，一些熱門初、高中候補名單尤其長。

與許多學區 按照住址就近分配學校不同，舊金山長期採取全市選校制度。家長可以將不同學校依照意願排序，當熱門學校申請人數超過學額時，再依兄弟姊妹、學區銜接等優先條件及抽籤結果決定入學。這也意味著，即使住在學校附近，孩子也不一定能進入家門口的學校。

今年校區表示，主要入學分配結果已有改善。2026至2027學年，92%的學生獲派自己填寫的其中一所志願學校；在幼稚園、六年級及九年級等主要入學年級中，69%學生獲得第一志願。SFUSD近年也簡化候補制度，未獲第一志願的家庭可留在最多三所學校的候補名單，不再像過去一樣反覆重新申請。

目前SFUSD仍有超過9000宗有效候補申請，分散在近600個不同學校及課程。其中熱門高中入學年級的候補人數最多；全市六年級也約有1200宗候補申請。Presidio、A.P. Giannini、Roosevelt及Hoover等熱門初中競爭尤其激烈，沒有優先資格的學生進入部分學校的機會相當有限。

候補名單在開學初期仍可能快速變動。部分學生暑假期間搬家、轉往私校或離開校區，卻沒有提前通知SFUSD，直到開學後沒有到校，原本占用的學額才會被釋出。因此，開學後最初幾天往往也是候補名單變動較大的時期。

這場入學焦慮背後，更大的問題是舊金山多年未能完成的學生分配制度改革。SFUSD原計畫以新的「地理分區」制度取代目前全市抽籤，希望提高學生就近入學的機會，原定本學年實施，但因校區領導層變動及制度設計問題而延後，目前仍未公布新的實施時間表。

對家長而言，抽籤制度公平與否或許仍可繼續辯論，但最現實的問題是：新學年已經開始，孩子究竟在哪裡上學，部分家庭至今仍沒有最後答案。