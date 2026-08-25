美聯航最大航線擴張：新增舊金山至沖繩、恢復以色列特拉維夫航班

新航線開通後，沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第三個日本目的地，另外兩個為東京及大阪。（舊金山國際機場網站）

美聯航（United Airlines）25日宣布公司史上「最大規模」航線擴張計畫，舊金山 國際機場（SFO）將新增直飛日本沖繩航線，進一步擴大跨太平洋航網。

新航線開通後，沖繩將成為美聯航從舊金山直飛的第三個日本目的地，另外兩個為東京及大阪。美聯航還計畫從今年12月起開通舊金山直飛札幌航線，增加灣區 旅客前往日本的選擇。

美聯航表示，舊金山至沖繩航線開通後，將成為唯一提供美國與沖繩之間直飛服務的美國航空公司。沖繩位於日本南部，以海灘、亞熱帶氣候及獨特的琉球歷史文化聞名，是熱門度假目的地。

對灣區而言，舊金山新航線是此次全球擴張的重要部分。總部位於芝加哥的美聯航長期將SFO作為美國主要樞紐之一，近年持續增加跨太平洋及其他國際航線。公司表示，自2017年以來已新增58個國際目的地，目前服務超過160個國際目的地。

不過，美聯航部分國際航班也受到地緣政治局勢影響。此前因中東衝突，公司曾暫停舊金山往返以色列 特拉維夫的航班，但宣佈將在2027年3月底恢復。

除公布新航線外，美聯航25日也在紐華克國際機場展示最新的空中巴士A321XLR客機。公司計畫使用這款長程窄體客機執飛多條新歐洲航線，包括盧森堡、西班牙伊維薩及瓦倫西亞、法國馬賽與土魯斯等地。

A321XLR預計今年12月投入國際航線服務，首批航線包括華盛頓杜勒斯國際機場飛往阿姆斯特丹和都柏林。

美聯航表示，新公布的航線機票25日起已可透過官網及App購買，但部分航線仍需取得政府批准。