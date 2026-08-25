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49人億萬富豪老闆化名Joe尋歡 連問3次終獲回覆…對方竟是臥底警察

記者王子涵／舊金山即時報導
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約克於2024年正式成為49人隊的大老闆。（俄州East Palestine警局...
約克於2024年正式成為49人隊的大老闆。（俄州East Palestine警局提供）

舊金山49人隊（San Francisco 49ers）老闆約克（Jed York）昨日曝出在俄亥俄州一場警方掃黃「釣魚」行動中被捕，最新曝光的警方報告披露更多細節。這名身家億萬、掌控NFL豪門球隊的老闆，據報以假名「Joe」聯繫網路性交易廣告，在遲遲沒有得到回覆後接連追問，最終等來的「女子」，其實是臥底警員。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）取得的一份10頁警方事件報告顯示，46歲的約克22日看到執法人員刊登在一個警方所稱「已知賣淫網站」上的廣告後主動聯繫，自稱「Joe」，詢問能否安排見面。

不過，約克第一次傳訊後並未獲得回覆。報告顯示，過了一段時間，他再次傳訊「just checking in」，詢問對方是否有空，但仍石沉大海。到了23日上午，他第三度詢問女子是否有空，並表示很希望前往見面。這一次，他終於得到回覆，但訊息的另一端其實是一名臥底警員。

雙方隨後進一步討論見面的時間、地點和價格。警方報告指出，約克表示自己從俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）以南的Boardman出發，要求對方傳送地址，他便會開車前往。

約克之後詢問一小時收費，臥底警員告知，「全套」性服務價格為160美元，若不使用保護措施則另外加收20美元。約克表示160美元的價格可以接受，並稱自己正在前往。

警方隨後提供一個虛構的活動房屋門牌號碼，將見面地點安排在俄亥俄州東巴勒斯坦（East Palestine）的Wheat Hill Mobile Home Community。約克駕駛一輛Avis租來的汽車抵達後，還傳訊表示自己已經到了，但找不到警方提供的虛假門牌，隨後將車開回主要道路。

等待他的不是廣告中的女子，而是警方。

法院紀錄顯示，約克23日上午9時35分遭警方攔下並逮捕。警方在他身上找到160美元現金，與先前談定的金額相同，這筆錢隨後遭查扣。警方也查扣他用來聯絡對方的手機。

值得注意的是，警方報告顯示，約克在對話中試圖解釋自己的加州電話號碼，稱自己「以前住在那裡」。約克實際上是49人隊大老闆，也是灣區體壇最具影響力的人物之一；他出生並成長於距離東巴勒斯坦約20哩的揚斯敦，家族在當地仍有深厚淵源。

約克最初因涉嫌從事賣淫交易及擾亂秩序被捕，當天繳納5000美元保釋金後獲釋。法院紀錄顯示，他24日出庭時，原先涉及賣淫的指控被修改，最終對「擾亂秩序」（Disorderly Conduct）及「持有犯罪工具」（Possessing Criminal Tools）兩項輕罪不抗辯，其中所謂「犯罪工具」指的是他用來安排見面的手機。

約克被判處一天監禁，但因已被關押一天而視為服刑完畢，另被處以合計1150美元的罰款。他的手機獲准歸還，而警方查扣的160美元則依認罪協議交給Mahoning Valley 人口販賣專案組。法院紀錄也顯示，約克已完成一項線上課程。

49人隊事後發表簡短聲明表示，由於這起法律事件已經解決，球隊不會進一步評論。NFL則表示已知悉此事，並將依聯盟的個人行為政策進行審查。該政策同樣適用於球隊老闆。

約克於2024年正式成為49人隊的大老闆。49人在其掌權期間三度打進超級盃，並於2014年搬入聖他克拉拉的李維體育場（Levi's Stadium）。根據媒體估值，49人目前是NFL最有價值的球隊之一。

這起事件也正值約克的私人生活出現重大變化之際。法院文件顯示，他今年5月已向結婚超過15年的妻子Danielle Belluomini York提出離婚，理由為「無法調和的分歧」，兩人的離婚程序目前仍在進行。

49人長期球迷張先生表示，球隊這兩年似乎走入「厄運」。「先是幾乎所有主力球員遭遇重大傷病，休賽期也傳出球員續約的鬧劇，然後主教練沙納漢遭遇重大車禍，現在又是大老闆嫖妓被抓。」張先生說，「真的為球隊新賽季的表現堪憂，因為沒有一件事是利於我們的。」

精華 FAQ

  • 他被指在一場警方針對網路性交易的釣魚行動中聯繫賣淫廣告，約好見面後到指定地點，結果遭警方攔下並逮捕。

  • 報告指出，他先以「Joe」為名傳訊，前兩次都沒回覆，第三次再追問才獲回應；之後雙方談好時間、地點與160美元價格。

  • 原先的賣淫指控被改為擾亂秩序與持有犯罪工具兩項輕罪，他認罪後被判1天、罰款1,150美元，並完成線上課程。

俄亥俄州 舊金山

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