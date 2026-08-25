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DHS新規 H-1B擬增收10萬3265美元 引發留學生憂慮

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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國土安全部24日出台新通知。（國土安全部官網）
國土安全部24日出台新通知。（國土安全部官網）

美國國土安全部（DHS）8月24日提出新規，計畫對所有受到H-1B年度名額限制的申請案，額外收取10萬3265美元費用，包括符合美國碩士以上學位「高學位豁免」的申請。若最終實施，這筆費用將在現有H-1B申請費及其他相關費用之外另行收取，可能大幅提高企業聘用國際人才的成本。

DHS表示，新費用主要用於彌補聯邦政府處理合法移民案件的行政成本，包括移民福利審理、詐欺偵測、國家安全審查、系統更新、移民法庭運作、領事簽證處理、勞工標準執法及跨部門協調等。

按照DHS估算，每年約有8萬5000件受名額限制的H-1B申請，若按照每件10萬3265美元計算，政府每年可能增加約88億美元收入。

值得注意的是，這次提案與此前備受關注的「10萬美元H-1B費用」並不完全相同。此前的政策主要針對特定新的H-1B申請及境外入境情況，而此次DHS提出的新費用則直接鎖定所有「cap-subject H-1B petitions」。換言之，如果新規最終生效，透過年度H-1B抽籤取得名額的申請人，即使已經人在美國，也可能受到影響。

對不少依靠OPT留美、等待H-1B抽籤的國際學生而言，這項消息再次增加了未來的不確定性。

一名在灣區科技業工作的華人留學生表示，自己畢業後已經在美國工作多年，因為本科畢業學校被認為屬於較敏感學校，近年一直擔心出境後重新申請簽證或入境時受到更嚴格審查，因此已經好幾年不敢回國。他表示，對很多國際學生而言，問題不只是H-1B申請本身。「我們最怕的是離開美國之後回不來。尤其如果專業涉及敏感技術，誰也不知道入境時會不會被問很多問題。」

另一名正在等待H-1B抽籤結果的留學生表示，如果雇主真的需要額外支付10萬美元以上的費用，最大的問題可能不是員工願不願意支付，而是公司是否願意為一名需要抽H-1B的員工承擔如此高的成本。「以前公司可能只是覺得辦H-1B比較麻煩，現在如果多出10萬美元，很多公司可能直接選擇不辦。」

DHS目前估計，每年受名額限制的H-1B名額包括6萬5000個一般名額，以及另外2萬個提供給取得美國高等教育機構碩士或更高學位的申請人，因此新費用的適用範圍相當廣。

不過，這項10萬3265美元目前仍只是提案，並非已經生效的H-1B費用。此外，不受年度名額限制的H-1B申請，包括部分非營利研究機構、政府研究機構以及高等教育機構提交的申請，也不在此次提案的適用範圍內。

目前H-1B年度名額競爭已十分激烈，國際學生和科技業雇主也密切關注新規後續。若提案最終實施，企業是否願意繼續為國際畢業生提供H-1B擔保，以及留學生是否會因此調整留美或返國計畫，都可能成為新的政策影響。

精華 FAQ

  • DHS在8月24日提出新規，擬對所有受年度名額限制的H-1B申請額外收取10萬3265美元，且還要疊加在既有申請費與其他相關費用之上。

  • 新費用鎖定所有cap-subject H-1B petitions，連美國碩士以上學位的高學位豁免也包含在內；不受名額限制者，如部分研究機構與高校申請，則不在範圍內。

  • 因為每件成本若增加超過10萬美元，許多公司可能不願再替員工辦H-1B；對依賴OPT留美的國際學生來說，抽籤與簽證風險都會同步升高。

移民 留學生 簽證

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