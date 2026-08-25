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兒童萬聖節裝挨轟「像黑臉」Target急下架道歉

記者王湘涵╱灣區即時報導
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Target 24日在官方社群公開致歉，承認公司「做錯了」，並表示爭議兒童萬聖節...
Target 24日在官方社群公開致歉，承認公司「做錯了」，並表示爭議兒童萬聖節服裝已下架停售，將檢視商品如何通過內部流程。（翻攝自Target官方臉書）

一款兒童萬聖節小丑裝讓Target陷入種族爭議、遭網友炎上。商品由一名黑人男童示範，黑色頭套搭配誇張的露齒笑臉，加上模特兒拍攝姿勢，被網友質疑讓人聯想到美國歷史上的「黑臉」（blackface）與吟遊秀（minstrel show）種族刻板形象。爭議延燒後，Target已將商品下架，並於24日公開道歉，坦言「我們做錯了」。

這款商品名為「Kids' Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume」，售價25美元，屬於Target自有品牌Hyde & EEK! Boutique。服裝採黑、橘色幾何圖案，搭配黑色手套及頭套，臉部則有一圈誇張的露齒笑容。商品頁原由一名黑人男童擔任模特兒，目前已從Target網站撤下。

爭議23日在社群迅速發酵，Threads、TikTok及X等平台陸續有人轉貼商品照，其中有網友更將男童穿著服裝、單腳抬起並伸手的姿勢，與過去吟遊秀表演者的歷史照片並列，質疑不只服裝造型相似，連商品拍攝的動作都讓人聯想到過去對黑人的種族歧視形象。

「黑臉」源自美國19世紀流行的吟遊秀，白人表演者常將臉塗黑，透過誇張嘴唇、表情、動作及口音模仿黑人，塑造帶有貶抑意味的刻板形象；這類表演後來成為美國種族歧視歷史的象徵之一。此次Target商品的誇張笑臉面罩，加上黑人兒童模特兒的姿勢，因此引發部分網友聯想與批評。

面對反彈，Target 24日在官方社群發表道歉聲明，表示這款服裝「根本不應該成為我們商品陣容的一部分」，目前已經停售。聲明坦言：「我們做錯了，對此深感抱歉」，並稱公司了解此事尤其對黑人顧客、員工及合作夥伴造成傷害

Target表示，下架商品只是「重要的第一步」，目前正仔細檢視這款服裝究竟如何進入商品陣容，以及內部流程需要做出哪些改變，以確保類似情況不再發生。不過，Target並未說明這款服裝由誰設計，或如何通過商品審核。

道歉後，爭議仍持續延燒。黑人媒體社群The BLACK Media轉貼爭議商品照片，將其形容為兒童「minstrel」萬聖節服裝，並質疑Target的道歉誠意；截至25日上午，貼文已湧入近9000則留言、被分享逾2000次。留言意見也呈現分歧，有人批評Target，也有人認為這只是一套小丑服裝，不應被解讀為「minstrel」造型。

Target道歉後爭議仍延燒，The BLACK Media在臉書發文質疑道歉誠...
Target道歉後爭議仍延燒，The BLACK Media在臉書發文質疑道歉誠意，截至25日上午已引發近9000則留言、逾2000次分享。（翻攝自The BLACK Media臉書）

精華 FAQ

  • 商品名為「Kids' Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume」，屬Target自有品牌，主打黑、橘幾何圖案，搭配黑色手套、頭套與誇張露齒笑臉。

  • 因為商品由黑人男童示範，黑色頭套、誇張笑臉與拍攝姿勢，都讓部分網友聯想到美國歷史上的blackface和minstrel show種族刻板形象，因此引發爭議。

  • Target已將商品下架並公開道歉，表示做錯了，也會檢討審核流程；但爭議仍延燒，部分人認為道歉不足，也有人覺得只是普通小丑裝。

萬聖節 種族歧視 Target

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