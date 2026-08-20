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舊金山灣區僑務榮譽職聲明 共同聲援徐佳青委員長

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舊金山灣區僑務榮譽職發表聯合聲明共同聲援徐佳青委員長，肯定她對舊金山灣區僑胞的努...
舊金山灣區僑務榮譽職發表聯合聲明共同聲援徐佳青委員長，肯定她對舊金山灣區僑胞的努力與付出。(受訪者提供)

舊金山灣區僑務榮譽職發表聯合聲明共同聲援徐佳青委員長，肯定她對舊金山灣區僑胞的努力與付出。聲明指出：

「這些年來，我們在舊金山灣區親眼看到徐佳青委員長對海外僑務的投入。每一次來到灣區，她的行程往往不是輕鬆的參訪，而是從早到晚一個行程接著一個行程，馬不停蹄地穿梭在不同僑團與社區之間。早上可能先與僑界代表座談，聽取大家對僑務政策的意見；中午趕赴另一個社團活動，與僑胞面對面交流；下午接著拜訪僑社、文化或教育團體，了解第一線所面臨的困難；到了晚上，又繼續參加僑團餐會、座談或大型活動。

一天當中往往要跑好幾個不同的場合，行程一個接著一個，幾乎沒有真正休息的時間。更難得的是，她並不是只有「到場、致詞、拍照」就離開。我們看到的是，她願意坐下來聽。聽僑胞們對台灣的期待，聽社團幹部在推動僑務工作時遇到的困難，聽年輕世代對台灣認同、文化傳承與公共參與的想法，也聽不同立場、不同世代僑胞的聲音。

有時候正式活動結束了，她還繼續留下來與僑胞交談；有人有問題，她願意聽，有人提出建議，她也認真回應。這些事情也許不一定會出現在新聞報導裡，但對長期參與灣區僑務工作的人而言，我們都看在眼裡。僑務工作最重要的，不只是坐在辦公室裡制定政策，而是真正走進僑社、了解海外台灣人的需要。

而徐佳青委員長一次又一次來到第一線，以實際行動與僑胞接觸、溝通、傾聽。即使行程緊湊、身體疲累，她仍然努力把握每一個與僑胞交流的機會。我們可以有不同的意見，也可以對政策提出批評與建議，但一個願意做事、願意承擔、願意走進基層傾聽的人，她所付出的努力，也應該得到公平的肯定。

在海外為台灣努力的人，需要更多團結與支持，而不是彼此消耗。感謝徐佳青委員長長期以來對舊金山灣區僑胞的關心與付出，也期待僑委會繼續傾聽基層聲音，支持海外僑社、培養下一代，讓台灣與海外僑胞的連結更加深厚。」

共同發起人：魏德珍僑務委員、吳怡明僑務委員、林政原僑務委員、陳陽明僑務委員、李垣麟僑務委員、劉玲霞僑務委員、張正邦僑務委員。

精華 FAQ

  • 這份聯合聲明主要是共同聲援徐佳青委員長，肯定她長期對舊金山灣區僑胞的關心與付出，並表達對她推動海外僑務工作的支持與認同。

  • 聲明指出，她每次到灣區都行程密集，從座談、社團活動到拜訪僑社都親自參與，而且不只是到場致詞，而是願意留下來傾聽、交流並回應僑胞意見。

  • 聲明認為海外為台灣努力的人需要更多團結與支持，期盼僑委會持續傾聽基層聲音，支持海外僑社與下一代培養，讓台灣與僑胞連結更深厚。

舊金山 灣區

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