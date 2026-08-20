房租竟翻一倍！舊金山房東疑繞過租控 房客被逼搬家

目前舊金山兩房住宅平均月租已達約6300美元。示意圖。（記者李怡╱攝影）

舊金山 租金近期再度飆升，一個在外列治文區（Outer Richmond）住了五年的三口之家，日前突然收到新房東通知，月租要從3695美元一口氣漲到7000美元，接近翻倍。夫妻倆原以為住處受到租金管制保護，直到漲租通知貼上家門，才發現自己的公寓因產權及建築年份等原因，可能落在租控法規的例外範圍。面對每月多出逾3300美元的房租，一家人最終只能收拾行李搬家。

ABC 7報導，Ashley與Zach Waldman夫婦2021年搬進外列治文區一棟住宅頂樓的兩房單位，兩人都是灣區人，Zach更在舊金山長大。夫妻搬入後生下兒子Henry，也逐漸在社區扎根，孩子的托兒所在附近，常去的咖啡店店員也已熟識，一家人原本打算長期留在這裡生活。

但今年6月的一個晚上，一張貼在門上的通知打亂了原有生活。大樓換了新屋主，房租也從每月3695美元調高至7000美元。Zach直言，一家人根本負擔不起7000美元房租。Ashley則表示，他們在這個家住了五年，孩子也在這裡出生，突然必須離開，讓她難以接受。

問題也隨之而來：舊金山以嚴格租金管制聞名，為何房租還能一次漲近一倍？

報導指出，這戶住宅雖然看起來與一般出租公寓沒有不同，實際上產權屬於公寓（condominium），整棟共有10個單位，而且建於1996年。舊金山1979年通過的租金管制條例主要適用於1979年6月前興建的住宅，因此該單位不受舊金山地方租控的租金漲幅限制。

加州法律原本還有另一層保障。2019年通過的「租客保護法」（Tenant Protection Act）對許多屋齡超過15年的出租住宅設定年度漲租上限，一般不得超過5%加當地通膨率，或10%，以較低者為準。不過，法律同時對多數獨立屋及公寓設有豁免。若屋主是公司、房地產投資信託，或具有公司成員的有限責任公司（LLC），則另有規定。

報導稱，新屋主、密爾谷（Mill Valley）企業家Hans Geiszler買下大樓全部10個公寓單位，但透過單一所有人的LLC持有，並主張因此不受州法漲租上限約束。租客權益律師Rahman Popal指出，相關豁免原本意在保護靠出租一、兩套住宅增加退休收入的「媽媽爸爸型」小房東，但現行規定下，個人投資者即使持有多套住宅，仍可能符合豁免資格。

Waldman夫婦曾傳訊息給新屋主，表示不接受租約條件的改變，但對方回覆，這項通知並非租客可以「拒絕」的選項。ABC 7表示曾聯絡Geiszler，詢問為何大幅調高一家人的房租；對方曾表示會回覆，但截至報導刊出並未進一步說明。

這起個案發生之際，舊金山租屋市場正快速升溫。根據ABC 7引述Zillow數據，目前舊金山兩房住宅平均月租已達約6300美元，比去年8月上漲35%；所有房型平均租金則較去年同期上漲28%，達到約4500美元，僅從今年6月以來，平均租金就增加約500美元。報導將近期租金快速上升部分歸因於人工智能產業熱潮帶動的住房需求。

對一般租客而言，這起事件也敲響警鐘：在舊金山租房，「住很多年」並不一定代表房租受到租控。房屋興建年份、單位究竟是普通公寓還是獨立產權公寓，以及房東以何種形式持有物業，都可能影響租金保障。

Waldman一家目前已在舊金山找到另一處租金低於7000美元的住處，但仍必須離開兒子從出生以來唯一熟悉的家與社區。Popal表示，他近期也接到教師、藝術工作者等居民求助，面臨類似的大幅漲租。他擔心，當普通工作家庭無法承受市場租金時，舊金山可能逐漸失去支撐城市日常生活的居民。